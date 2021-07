Grigliate Urbane non va in vacanza, da lunedì 19 la summer edition.

Cucina, tradizione e innovazione. Fatte in casa. Così nasce il format on line “Grigliate Urbane”: ideato da i Sud Urban Grill. Un modo per raccontare e sperimentare le ricette della cucina tradizionale, in un appartamento in pieno centro città a Salerno, utilizzando barbecue e forno a legna.

Nella puntata che andrà in onda lunedì 19 luglio della “Summer Edition” si sperimenterà un piatto gustosissimo a base di pesce, in linea con la calda stagione: Il Tonno al barbecue con salsa di cipolle in agrodolce. Rigorosamente preparato al barbecue e degustato con l’abbinamento di una gelata birra artigianale.

Anche l’edizione estiva di Grigliate Urbane andrà in onda ogni lunedì alle ore 21, sui canali youtube e Instagram dei “Sud Urban Grill”, e proseguirà fino a settembre.

In studio ed in cucina, ci saranno come sempre, Massimo Fiorillo e Michela Amoroso.

E come sempre i Sud Urban Grill saranno supportati da partners di eccellenza che consentiranno di sperimentare prodotti di elevata qualità.