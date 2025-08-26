SP51 Sassano–Padula, lavori fermi e zero sicurezza

A seguito della mia interrogazione discussa nel Consiglio Provinciale del 27 giugno scorso in merito ai lavori di rifacimento del ponte che attraversa il fiume Tanagro, emerge una situazione inaccettabile: il cantiere risulta di nuovo fermo e le misure di sicurezza, così come la segnaletica, non sono state ancora ripristinate.

Ho inviato una nuova comunicazione al Dirigente del settore Viabilità e Trasporti dell’Ente, per sollecitare la ripresa dei lavori e segnalare il rischio per la sicurezza pubblica, oltre a richiedere copia dell’Ordine di Servizio emesso per il ripristino delle condizioni di sicurezza e il crono-programma aggiornato dei lavori;

Questa storia va avanti da anni. I cittadini dell’intero Vallo di Diano non possono più tollerare ritardi e approssimazioni. Le nostre comunità meritano rispetto!

Continuerò a seguire con la massima attenzione questa vicenda vergognosa e sono pronto a portarla in tutte le sedi opportune.

Il Consigliere Provinciale

Giuseppe Del Sorbo

