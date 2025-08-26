Torrione ricorda le vittime del terrorismo

Oggi la comunità di Torrione si è raccolta per ricordare gli agenti caduti e il Caporale dell’esercito vigliaccamente uccisi il 26 agosto 1982.

Una pagina dolorosa della nostra storia che resta viva nella coscienza collettiva e che merita di essere trasmessa alle nuove generazioni.

Tra i momenti più significativi della manifestazione va sottolineata la presenza dei bambini del quartiere, veri semi della coscienza e del ricordo: è attraverso di loro che la memoria si rinnova e che la speranza di un futuro fondato sul rispetto e sulla giustizia prende forma.Come ha detto il Parroco della Questura di Salerno ” i bambini portati dall’associazione Torrione Eventi APS sono stati il vero senso dell’ iniziativa”.

L’associazione Torrione Eventi APS, come realtà viva e radicata nel territorio, ha preso parte con convinzione all’iniziativa, condividendo con la comunità il valore della memoria e della partecipazione. Un ringraziamento particolare va al nostro amico e associato Alfonso Angrisani, che con il suo contributo attivo ha dato ulteriore forza alla presenza della nostra associazione.

Un grazie sincero a tutte le istituzioni civili, militari e religiose presenti.

Infine, un ringraziamento anche al neonato Comitato di Quartiere, guidato dal presidente Ciro Pietrofesa, che ha partecipato con una propria delegazione, segno di un territorio che cresce insieme nella memoria e nella solidarietà.

Con questa partecipazione, Torrione Eventi APS ribadisce il proprio impegno a essere parte attiva della vita sociale e culturale del quartiere, custodendo il ricordo e alimentando la coscienza collettiva.

Antonio Ferrara

Segretario dell’associazione Torrione Eventi APS

Mi piace: Mi piace Caricamento...