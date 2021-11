Social Art a Mercato San Severino.

“Il teatro è un veicolo sociale potentissimo, perché diffonde arte, bellezza, cultura”. Con grande gioia l’Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Mercato San Severino la dr.ssa Vincenza Cavaliere per offrire come sempre alla comunità la possibilità di potersi affacciare “alla finestra aperta sul mondo della cultura”, ha voluto fortemente mettere insieme un altro grande progetto intitolato: “SOCIAL ART”.

Un’ entusiasmante rassegna teatrale presso l’ex tabacchificio a Piazza del Galdo che ormai è diventato uno spazio polivalente e artistico per l’intera comunità. Sarà possibile partecipare agli spettacoli in maniera del tutto gratuita ma con l’obbligo della prenotazione per rispettare le norme Covid. La cultura e in particolar modo il teatro con tutte le sue sfumature alle quali appartiene anche quello sociale hanno due finalità: una di tipo culturale-artistico, propria della dimensione teatrale e una di tipo sociale, che riguarda “l’empowerment” della persona e delle relazioni tra le stesse.

Difatti, ha dichiarato l’Assessore Cavaliere, l’idea di dar vita al “SOCIAL ART” è nata per coinvolgere attivamente le persone comuni nel processo creativo proprio del teatro in qualità di attori o in altri ruoli. Infine, per confermare la costante sensibilità verso un pubblico che voglia confrontarsi con tematiche e linguaggi attuali, grazie alla bravura e talento dei componenti appartenenti alle eccellenti associazioni di Mercato San Severino e non solo, e anche a quelle del Teatro Comunale di Mendicino in provincia di Cosenza e all’Associazione “Nuova Compagnia Stabile Assai” del carcere di Rebibbia Roma, tante saranno le tematiche importanti che gli attori porteranno in scena come la Violenza di Genere, lotta alla Mafia commedie divertenti e tanto altro. Per prenotare il numero è il seguente: 3281917331 e gli spettacoli come da locandina saranno: venerdì 26 . novembre ore 18:30 “TENNOMOCE ACCUSSÌ” a cura dell’Associazione Porta Cenere del Teatro Comunale di Mendicino (CS).

Domenica 28 novembre ore 18:30 “ARTURINO” a cura dell’Associazione della Crusca Baronissi, domenica 5 dicembre ore 18:30 “NON SI FINISCE MAI DI RIDERE” a cura dell’Associazione Magnifica Gente Do Sud di Mercato San Severino, domenica 19 dicembre ore 18:30 “ANIME PRIGIONIERE” a cura della Compagnia Stabile Assai di Roma, sabato 8 gennaio 2022 ore 18:30 “RISATE IN LIBERTÀ” a cura dell’Associazione Compagnia Stabile teatrale Sianese e sabato 15 gennaio ore 18:30 “IL VESTITO DELL’IMPERATORE” a cura dell’Associazione Crescere insieme oltre il teatro di Mercato San Severino.

Clementina Leone