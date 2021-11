Il Consigliere Comunale dei Verdi Giuseppe Ventura ha scritto al Sindaco Napoli, all’Assessorato all’Ambiente ed all’Arpac per segnalare l’installazione di un’antenna telefonica in località via Picarielli a meno di 10 m di distanza dalle abitazioni (al civicco n72), invitando i destinatari ad effettuare un sopralluogo.