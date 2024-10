Sei un vero tifoso Granata? Rispondi al test sulle curiosità statistiche della Salernitana

Quest’anno la Salernitana ha dovuto superare diversi problemi in campionato a inizio stagione, ma adesso sembra che tutto stia andando per il verso giusto, ossia in direzione play-off.

Ormai da qualche anno i Granata sono sempre presenti nelle scommesse sportive della Serie A e Serie B e negli ultimi tempi il livello è altalenante, ma il vero tifoso non abbandona mai la propria squadra e forse, è tempo di studiare un po’ di scienza del pallone, per essere preparati anche ad affrontare il campo sugli spalti nelle prossime gare con maggiore consapevolezza statistica del nostro Club.

Ecco un test sulle curiosità statistiche della Salernitana per scoprire se sei un vero tifoso o devi continuare a studiare.

Quando ha debuttato in Serie A la Salernitana?

Era la stagione 1947-1948 quando la Salernitana debuttava in Serie A entrando da protagonista nel palinsesto della schedina del Totocalcio, a quel tempo una vera novità e primo gioco di scommesse calcistiche. L’ultima stagione che i Granata hanno disputato in Serie A è quella del 2023-2024, per un totale di cinque partecipazioni alle edizioni della massima categoria di calcio italiana.

Quante sono le partecipazioni della Salernitana in Serie B e Serie C?

La Salernitana esordisce in Serie B nel 1938-1939 e fino al 2024-2025 può contare 32 partecipazioni al campionato di Serie Cadetta. Per quanto riguarda le edizioni disputate in Serie C, le partecipazioni a questa categoria per i Granata sono 57.

Quali sono i record personali dei Granata in Serie A nella stagione 2022-2023?

In questa stagione Sua Maestà ha fissato diversi record e dominato le quote serie a stabilendo il primato di punti personali e chiudendo il campionato alla posizione numero 15 con 42 punti. La Salernitana ha fissato anche il record personale di pareggi, 15, più il record di gol realizzati in una singola stagione di Serie A: 48.

Qual è il record di vittorie e sconfitte della Salernitana in Serie A?

Il record di vittorie della Salernitana in Serie A risale alla stagione 1947-1948, proprio al suo debutto, in cui realizzò ben 13 vittorie. Il record di sconfitte è quello della stagione di Serie A 2021-2022, anno in cui la Bersagliera chiuse il campionato con 21 gare perse.

Qual è la top 3 del record di presenze in Granata?

Al primo posto c’è Ciro Ferrara con 270 presenze, no, noi stiamo parlando del Ciro Ferrara di Napoli e Juventus. Al secondo posto c’è Roberto Breda con 252 presenze a pari merito con Luca Fusco.

Quali sono i soprannomi della Salernitana?

Oltre a Granata, i colori della divisa, la Salernitana è conosciuta come la Bersagliera o Sua Maestà, il simbolo dello stemma è l’ippocampo.

Sai qual è l’ultima volta che la Salernitana ha vinto un campionato di Serie B?

L’ultima volta che la Salernitana ha ottenuto la promozione diretta nella massima categoria vincendo un campionato di Serie B, è stata nella stagione 1997-1998.

Quando è nata la Salernitana?

Era in 1919 quando ebbe inizio la storia dei Granata.