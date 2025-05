Torna Racconti d’estate a Pellezzano

È stata presentata giovedì mattina, presso la Sala Marcello Torre della Provincia di Salerno, la quinta edizione di “dLiveMedia – racconti d’estate”, il progetto culturale promosso dal Comune di Pellezzano in sinergia con Scabec e la Provincia di Salerno.

Alla presenza di giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e partner del territorio, il sindaco Francesco Morra e il direttore artistico Roberto Vargiu hanno svelato i dettagli dell’edizione 2025 che si preannuncia ricca di contenuti, ospiti prestigiosi e momenti di riflessione condivisa. Tra giugno e luglio a Pellezzano, cinque saranno i grandi protagonisti di talk informali tra pubblico e palcoscenico, durante i quali gli ospiti condivideranno percorsi, retroscena e visioni del proprio mestiere.

«Questa rassegna non è solo un cartellone di eventi, ma un’occasione per far dialogare il nostro territorio con il mondo della cultura nazionale. Racconti d’estate giunge alla sua quinta edizione con una maturità nuova: porteremo a Pellezzano e nei suoi spazi più suggestivi voci autorevoli del teatro, del cinema, della musica e della narrazione. È un progetto che coinvolge la cittadinanza, le giovani generazioni e i nostri partner, e che guarda con determinazione al futuro culturale della nostra comunità», ha dichiarato in conferenza stampa il sindaco Francesco Morra.

«dLiveMedia è nato come progetto universitario e si è trasformato in una piattaforma culturale aperta, trasversale, accessibile. In questa edizione vogliamo continuare a raccontare il nostro tempo, le sue sfide e i suoi sogni, attraverso le arti e le parole. Abbiamo scelto ospiti che sanno parlare al pubblico in modo autentico, che non portano solo uno spettacolo ma una visione, un messaggio. Racconti d’estate è un festival, ma anche un luogo dell’anima», ha spiegato Roberto Vargiu, direttore della rassegna.

IL PROGRAMMA DI RACCONTI D’ESTATE 2025

L’ampio contenitore culturale ha preso il via ad aprile con una preview di successo affidata a Gino Castaldo e si concluderà a settembre con un ospite ancora top secret, annunciato nei prossimi mesi. Un percorso che continua ad arricchire il territorio con appuntamenti culturali di alto livello, promuovendo il dialogo tra le arti e il pubblico.

Il calendario 2025 si apre il 4 giugno con Massimo Ugolini. Molto più di un volto noto di Sky Sport: è una presenza rassicurante per chi ama il calcio raccontato con competenza e misura. Con il microfono in mano è sempre sul pezzo, ma mai sopra le righe. Il suo stile diretto ha conquistato la fiducia di appassionati e addetti ai lavori, capace di raccontare le emozioni del campo con il giusto equilibrio tra passione e professionalità. È diventato una voce riconoscibile soprattutto per chi segue da vicino il Napoli e la Serie A, incarnando un modo di fare giornalismo sportivo sobrio ma incisivo.

Il 15 giugno sarà la volta di Gianmarco Tognazzi. Uno di quegli attori che non hanno mai cercato scorciatoie, nemmeno quando porti un cognome ingombrante come il suo. Ironico, elegante e mai banale, ha fatto dell’intelligenza interpretativa il suo tratto distintivo. Il suo modo di stare in scena è una miscela di misura e profondità, sempre pronto a sorprendere con una vena autoironica che lo rende unico nel panorama italiano. È un artista che non rincorre le luci della ribalta, ma se le prende quando serve, con stile e consapevolezza.

Il 20 giugno toccherà a Marco Rossetti. Volto emergente che ha saputo conquistarsi credibilità a colpi di ruoli intensi e mai scontati, Marco Rossetti rappresenta una nuova generazione di attori capaci di tenere insieme autenticità e presenza scenica. Ha lo sguardo di chi si prende sul serio nel mestiere, ma sa stare vicino al pubblico, con un’energia concreta e una sensibilità che buca lo schermo. Il suo è un percorso in ascesa, costruito con coerenza, passo dopo passo, senza mai strafare.

Il 28 giugno sarà ospite Luca Ward. Non ha solo una voce: ha un’aura. Quando parla, il tempo sembra rallentare, e ogni parola pesa come una promessa. Ma Ward non è solo doppiatore: è presenza scenica allo stato puro. Sa essere magnetico, teatrale, intenso, ma anche ironico quando serve. Ha il carisma di chi ha vissuto mille vite artistiche e ha scelto di farle convivere tutte, con orgoglio e mestiere. La sua è una figura che mette insieme popolarità e spessore con una naturalezza rara.

Gran finale il 19 luglio con Stefano Fresi. Un’anomalia felice del panorama italiano: un artista completo che sa far ridere, commuovere e riflettere spesso nel giro della stessa battuta. Ha un talento che non ha bisogno di sovrastrutture: ti conquista con l’empatia, con la musicalità della sua voce e con una comicità mai volgare, sempre intelligente. È uno che sta bene ovunque lo metti, cinema, teatro, musica, perché porta con sé un’umanità autentica, di quelle che scaldano il pubblico senza artifici.

A supportare l’iniziativa, anche quest’anno, due partner d’eccezione: Cartesar – Paper (R)Experience, eccellenza nel settore della carta riciclata, e Banca Monte Pruno, realtà da sempre vicina ai progetti culturali e sociali del territorio. La presenza in conferenza di Carlotta De Iulis per Cartesar, e del Direttore Generale della Banca Monte Pruno Federico Cono, conferma il forte legame tra il tessuto imprenditoriale locale e le iniziative culturali di qualità. Entrambe le realtà hanno ribadito il loro sostegno alla rassegna e ai valori di inclusione, ricerca e bellezza che essa incarna.

Tutti gli appuntamenti, moderati dalla giornalista Stefania Maffeo, si terranno ai Giardini pubblici di Piazza Municipio a Pellezzano alle 18.30.