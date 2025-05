Coloproctologia, due giornate di studi

Torna per il secondo anno consecutivo uno degli eventi scientifici più importanti nel campo della Coloproctologia.

Il 23 e il 24 maggio 2025, la Saint Joseph Foundation( via Salvatore Allende, 66 Salerno), ospiterà il Convegno ‘New Trend and Current Standards in Coloproctology’, organizzato dal Dottore Antonio Canero, Coloproctologo e Dirigente Medico di Chirurgia Generale e d’Urgenza ASL Salerno, con la Presidenza Onoraria dei dottori A.Nasto, E.D’Arco e del Prof.U.Bracale.

L’evento di risonanza internazionale, in un contesto multidisciplinare e di alto valore clinico, tecnologico ed innovativo, riunirà specialisti provenienti da tutto il mondo, i quali attraverso l’esperienza acquisita e il confronto, intendono stimolare ed approfondire il dibattito sulle nuove ed incoraggianti opportunità che offre la Coloproctologia, sempre piu in grado di garantire ai pazienti risultati ottimali e personalizzati. “Con enorme gioia ed orgoglio presentiamo questa nuova edizione del Convegno di Coloproctologia ormai noto al di là dei confini nazionali”, dichiara il dottore Canero, chirurgo che vanta innumerevoli collaborazioni, lavori, consulenze mediche ed interventi specialistici in Europa ed oltre oceano.

“Quest’anno, aggiunge, sarà implementato il ventaglio di eminenti scienziati e di chirurghi di grande fama mondiale che saranno presenti durante i due giorni dedicati alla Kermesse, inserita in un format che prevede contestualmente anche l’introduzione di corsi pratici, pensati per aggiornare le competenze, come quelli che riguardano i trattamenti mini invasivi per la malattia emorroidaria e le precancerosi HPV correlate. Inoltre, spiega ancora, sarà riproposto il Corso dedicato agli infermieri e agli stomoterapisti, professioni fondamentali e di riferimento nella gestione di determinati pazienti. Abbiamo ricevuto il Patrocinio e l’interesse di numerose società scientifiche nazionali ed internazionali, conclude Canero, come la ‘Società Internazionale dell’Apparato Digerente’, e registriamo tra gli iscritti molti docenti, professori e discenti che giungono dal Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi, India, Bahrein e da tutti i Paesi Europei, elementi, prospettive e proiezioni che attraverso questo evento formativo e divulgativo, candidano Salerno a diventare punto di riferimento del turismo scientifico in ambito di malattie colorettali e proctologiche”.

Il Convegno, che si caratterizza come una autorevole e determinante piattaforma di dialogo tra esperti della salute intestinale, inizierà alle ore 9.00 del 23 maggio, e si concluderà alle ore 19.00 del giorno successivo.