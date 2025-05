Caso Brescia, Salernitana chiede intervento CONI

La Salernitana ha deciso di intraprendere una battaglia legale dopo il caos generato dalle ultime vicende in Serie B. Il Brescia potrebbe essere penalizzato di quattro punti, riscrivendo la classifica nella zona retrocessione. Se la penalizzazione sarà confermata, il Brescia retrocederà in Serie C, il Frosinone sarà salvo e la Salernitana si giocherà la salvezza contro la Sampdoria con un vantaggio rispetto alla sfida inizialmente prevista contro il Frosinone, che è stata rinviata.

Il club campano ha annunciato di aver presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI e di voler proseguire la battaglia legale anche presso il Tribunale Federale Nazionale, per tutelare i propri interessi economici e morali.

La decisione definitiva è attesa tra il 30 maggio e il 3 giugno.

Non solo. Nel momento in cui verrà emanata la prima sentenza, si andrà incontro ad una serie di ricorsi che andrebbero a ritardare il ritorno in campo delle squadre. Motivo per cui, i blucerchiati (ma anche i granata starebbero andando in questa direzione) caldeggerebbero la possibilità di un allargamento a 22 squadre del torneo cadetto.