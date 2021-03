Scuole Aperte Salerno sostiene la manifestazione nazionale di venerdì 26 a Brescia.

*SCUOLE APERTE SALERNO* ha deciso di sostenere con una delegazione la manifestazione nazionale del 26 marzo alle ore 10.00 a Piazza Caduti di Brescia per rimarcare la necessità di una *RIAPERTURA DELLE SCUOLE IN PRESENZA* nella sicurezza della applicazione di tutti i protocolli nazionali.

Scuole Aperte Salerno, formato da genitori, docenti e studenti, è impegnato da mesi in difesa del diritto allo studio in presenza, perché gli studenti, campani in particolare, sono gli UNICI in Italia e in Europa, in didattica a distanza da un anno.

Scuole Aperte Salerno è fermamente convinto che riportare gli studenti a scuola in presenza sia LA NECESSARIA PRIORITÀ per fare fronte alle preoccupanti problematiche socio-economiche che sopratutto nella nostra Regione, nella quale i giorni in presenza sono nel numero più basso d’Italia e d’Europa, si acutizzano in forma gravissima (dispersione, non inclusione dei disabili e dei BES, problemi psicosomatici dell’infanzia e dell’adolescenza, disuguaglianze sociali).

Scuole Aperte Salerno continuerà a scendere in piazza e tutelerà i bambini e ragazzi campani con ogni mezzo anche legale, come già fatto negli scorsi mesi riuscendo a portarli in classe seppur solo per poche settimane.

Scuole Aperte Salerno Ribadisce con forza che il diritto all’uguaglianza dei cittadini e degli studenti, garantito dalla Costituzione, non può e non deve essere delegato ad altri se non allo STATO.