Tributi, Cammarota chiede Consiglio Comunale monotematico.

Salerno, 24.3.21

Ill.mo Sig.

Sindaco di Salerno

Arch. Vincenzo Napoli

pec: protocollo@pec.comune.salerno.it

Egr. Sig.

Presidente Consiglio Comunale di Salerno

Dott. Alessandro Ferrara

mail: presidenteconsiglio@comune.salerno.it

Oggetto : richiesta convocazione consiglio comunale monotematico.

E’ impressionante la sequenza di fittasi e vendesi sulle vetrine salernitane che espone la nostra economia a rischio usura e riciclaggio.

Bisogna agire subito perché se continua così il nostro commercio sarà preda facile di moneta estranea, sia per le esposizioni economiche dei commercianti a rischio usura, sia per la facilità con la quale i grandi interessi, leciti e illeciti, potranno comprare Salerno a prezzi stracciati.

Occorre rinviare tutte le tasse, esentare la tosap, ridurre per il futuro la tari al minimo, sospendere cartelle e sanzioni di ogni tipo, istituire bonus per i fitti e per le esposizioni bancarie con i soldi di Luci d’Artista, 750 mila euro da riposizionare e utilizzare senza se e senza ma.

Occorre immediatamente attivare un tavolo permanente prefettizio; e convocare ad horas, ed è in questa la mia espressa formale istanza, un consiglio comunale monotematico per la difesa e il rilancio dell’economia di Salerno.

I migliori saluti.

Avv. Antonio Cammarota

Capogruppo consiliare La Nostra Libertà