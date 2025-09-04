Ruggi, nomina nulla, Longanelli lascia

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Dopo un’indagine interna avviata l’11 agosto scorso per verificare la compatibilità della nomina del dottor Walter Longanella come direttore medico di presidio dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, i risultati dell’indagine sono stati trasmessi al Consiglio di Disciplina. Il 2 settembre scorso, il Consiglio ha stabilito di non procedere ulteriormente, ritenendo il rapporto di lavoro nullo, come se non fosse mai esistito. La direzione generale ha quindi inviato gli atti all’Ufficio personale per la presa d’atto formale.

Questa mattina, alle 12, il dottor Longanella ha presentato le proprie dimissioni volontarie immediate da ogni incarico nell’Azienda “Ruggi”, sia come direttore medico di presidio sia come dirigente medico.

«Finalmente è stata fatta chiarezza», commenta Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc. «Da tempo chiedevamo trasparenza sulla posizione del dottor Longanella, e ora possiamo dire che le nostre preoccupazioni erano fondate. È un passo importante per la credibilità della sanità».

Polichetti stigmatizza anche l’atteggiamento dell’Ordine dei Medici: «Si era pronunciato troppo rapidamente sul caso. Ma quanto successo stamattina dimostra che le cose andavano valutate con più attenzione. La responsabilità e la correttezza non possono essere messe da parte».

