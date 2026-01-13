Riaperta al traffico SS 163 Amalfitana a Maiori

E’ stata ripristinata a partire dal pomeriggio di lunedì 12 gennaio la regolare circolazione lungo la strada statale 163 “Amalfitana” nel territorio di Maiori, in provincia di Salerno.
La riapertura riguarda il tratto al chilometro 36,300, interessato nei giorni scorsi da una caduta di pietrame avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 gennaio.
Secondo quanto comunicato da Anas Campania, il ripristino della transitabilità sarà possibile a seguito dell’ultimazione degli interventi eseguiti dai privati, proprietari del versante dal quale si era originato il distacco dei massi.
Il completamento delle operazioni è fissato per le ore 17.00 di lunedì. Conclusi i lavori di messa in sicurezza, la circolazione potrà tornare regolare lungo uno dei tratti più delicati e trafficati della Costiera Amalfitana, più volte oggetto di chiusure precauzionali in caso di dissesto.
