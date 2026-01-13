Riaperta al traffico SS 163 Amalfitana a Maiori

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko

E’ stata ripristinata a partire dal pomeriggio di lunedì 12 gennaio la regolare circolazione lungo la strada statale 163 “Amalfitana” nel territorio di Maiori, in provincia di Salerno.

La riapertura riguarda il tratto al chilometro 36,300, interessato nei giorni scorsi da una caduta di pietrame avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 gennaio.

Secondo quanto comunicato da Anas Campania, il ripristino della transitabilità sarà possibile a seguito dell’ultimazione degli interventi eseguiti dai privati, proprietari del versante dal quale si era originato il distacco dei massi.

Il completamento delle operazioni è fissato per le ore 17.00 di lunedì. Conclusi i lavori di messa in sicurezza, la circolazione potrà tornare regolare lungo uno dei tratti più delicati e trafficati della Costiera Amalfitana, più volte oggetto di chiusure precauzionali in caso di dissesto.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE