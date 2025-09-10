Quattro laboratori tra musica e teatro per tutte le età a cura di Ablativo

Partono il 15 settembre a Salerno gli Open Day gratuiti dei percorsi educativi e formativi promossi da Ablativo – associazione culturale ETS. Le attività si svolgeranno negli spazi dell’Ex Chiesa di Sant’Apollonia, nel cuore del centro storico. Da ottobre 2025 ad aprile 2026 i laboratori di teatro e musica accompagneranno bambini, ragazzi e adulti in un percorso settimanale di crescita e sperimentazione attraverso i linguaggi artistici, con una prima restituzione a dicembre e un lavoro finale di gruppo in primavera.

I laboratori sono articolati per fasce d’età e condotti da educatori e professionisti della musica e del teatro. Alle 16.00 si partirà con “Un mare di suoni”, percorso di propedeutica musicale dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni che unisce gioco ed esplorazione musicale. Alle 17.00 sarà la volta di “Suoni & Parole”, per bambini dai 6 agli 11 anni, che unisce propedeutica musicale e teatrale con attività ritmiche evocali, giochi teatrali e narrativi. Si entrerà poi nel vivo di “Essere & Non Essere”, laboratorio teatrale realizzato in collaborazione con la compagnia Liberaimago, con due percorsi distinti: alle 18.30 l’appuntamento è dedicato ad adolescenti dai 12 ai 17 anni; alle 20.00 appuntamento con il gruppo adulti dai 18 anni in su. Il laboratorio teatrale si configura come un allenamento alla presenza, alla fiducia, all’essere insieme: si incentra sul corpo, sulla voce, sull’improvvisazione e sulla costruzione scenica, promuovendo relazione e creatività, ed è aperto sia a chi si avvicina per la prima volta al teatro sia a chi desidera approfondire la propria esperienza.

“Non si tratta solo di corsi, ma di veri e propri percorsi culturali condivisi che parlano a tutte le età. A Salerno, al momento, le attività trovano casa presso l’Apollonia Hub – uno spazio simbolico della città – e saranno sostenute dalle famiglie interessate: tutti i dettagli verranno forniti durante gli Open Day. Ma altre iniziative sono in cantiere e presto il ventaglio delle proposte si allargherà anche ad altri spazi e modalità di partecipazione”, sottolinea Vincenzo Albano, direttore artistico e organizzativo di Ablativo.

Ablativo è un’associazione culturale con sede a Salerno che da anni promuove progetti di programmazione teatrale e musicale, progetti di educazione e formazione attraverso le arti. Liberaimago ETS è una compagnia con sede a Napoli, attiva nella produzione teatrale con spettacoli per adulti e di teatro ragazzi, impegnata nella formazione e realizzazione di laboratori in contesti diversi.

Gli Open Day si svolgeranno nei pomeriggi di lunedì 15, 22 e 29 settembre e sono gratuiti, ma con prenotazione obbligatoria tramite modulo online (https://forms.gle/7KsvFecgQcJn9hjt9).

