Nave Stella Polare in sosta a Salerno fino a sabato 13

Nave Stella Polare effettuerà una sosta in porto a Salerno dal 10 al 13 settembre, nell’ambito della campagna addestrativa 2025 degli Aspiranti Guardiamarina della 3^ Classe dell’Accademia Navale, durante la quale ha visitato diversi porti greci e turchi, nel Mar Egeo, e attraversato il Canale di Corinto.
L’unità proviene da Valona, Albania.
Durante la sosta a Salerno nave Stella Polare sarà ormeggiata al Molo Manfredi e aperta alle visite della popolazione nei seguenti giorni e orari: da mercoledì 10 a sabato 13 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
