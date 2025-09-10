Nave Stella Polare in sosta a Salerno fino a sabato 13

Nave Stella Polare effettuerà una sosta in porto a Salerno dal 10 al 13 settembre, nell’ambito della campagna addestrativa 2025 degli Aspiranti Guardiamarina della 3^ Classe dell’Accademia Navale, durante la quale ha visitato diversi porti greci e turchi, nel Mar Egeo, e attraversato il Canale di Corinto.

L’unità proviene da Valona, Albania.

Durante la sosta a Salerno nave Stella Polare sarà ormeggiata al Molo Manfredi e aperta alle visite della popolazione nei seguenti giorni e orari: da mercoledì 10 a sabato 13 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

