Grave Aggressione a un Autista Busitalia Campania

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Deposito bagagli e valigie a Salerno a 200 metri dalla stazione di Salerno. Prenota il ritiro dei tuoi bagagli con SalernoBagagli.com
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Pasticceria
Foodarredo progettazione e realizzazione di pasticcerie, panifici, ristoranti, laboratori alimentari, con forniture complete di macchinari professionali
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.

A pochi giorni dalla riattivazione del Tavolo Tematico presso la Prefettura di Salerno sul contrasto alle aggressioni al personale del Trasporto Pubblico Locale (TPL), ieri 09 settembre 2025, si è verificato un nuovo e gravissimo episodio di violenza ai danni di un autista di Busitalia Campania, durante il servizio di linea nel comune di Angri.

Il lavoratore, mentre svolgeva regolarmente la propria corsa, è stato vittima di un’aggressione fisica e verbale da parte di un utente che, dopo avergli sputato addosso dal finestrino laterale, lo ha colpito ripetutamente con pugni alla testa, strappandogli la divisa e costringendolo a ricorrere alle cure ospedaliere. Solo l’intervento dei Carabinieri e del personale sanitario ha evitato conseguenze ancora più drammatiche.

Questo episodio, che segue di appena sei giorni l’incontro in Prefettura del 4 settembre scorso e l’allerta formale inviata dalle scriventi Segreterie Provinciali a Regione Campania, ANAV, AGENS e p.c. al prefetto di Salerno in data 8 settembre, dimostra in maniera inequivocabile l’urgenza di tradurre in azioni concrete gli impegni assunti in sede istituzionale.

Le scriventi FILT-CGIL e FIT-CISL denunciano con forza l’insostenibile condizione di rischio a cui è quotidianamente esposto il personale viaggiante, ribadiscono la necessità immediata di:

  • Dotare il personale di dispositivi di registrazione frontale (Dash Cam) come deterrente e strumento probatorio.

 

  • Avviare la campagna informativa a bordo dei mezzi con messaggi multilingua e avvisi chiari sulle conseguenze penali delle aggressioni.

 

  • Attivare con urgenza il tavolo tecnico regionale per implementare sistemi avanzati di sorveglianza, cabine protettive e dispositivi di sicurezza.

La gravità dell’aggressione di questa sera dimostra che non c’è più tempo da perdere: occorre che le aziende, le associazioni datoriali e la Regione Campania trasformino immediatamente gli impegni presi in misure operative e tangibili.

Le scriventi Segreterie esprimono piena solidarietà al collega aggredito e alla sua famiglia e annunciano che, in assenza di risposte concrete e tempestive, saranno messe in campo tutte le iniziative sindacali e legali necessarie a tutela dei lavoratori.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE