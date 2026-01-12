Provincia, i 16 consiglieri eletti

Al termine delle consultazioni elettorali ed in conformità ai risultati accertati ed ai quozienti di lista, il Presidente dell’Ufficio Elettorale proclama eletti i seguenti consiglieri:
Partito Democratico (n. 7 consiglieri): Giovanni Guzzo, Giuseppe Lanzara, Annarita Ferrara, Giorgio Marchese, Francesco Morra, Massimo Loviso, Roberto Antonio Mutalipassi.
A Testa Alta (n. 2 consiglieri): Giuseppe Arena, Michele Ciliberti.
Avanti Salerno PSI (n. 2 consiglieri): Davide Zecca, Elio Guadagno.
Civiche in Rete (n. 1 consigliere): Rosario Carione.
Partito Popolare Europeo Forza Italia Berlusconi Presidente – Lega Salvini Premier – Noi Moderati (n. 2 consiglieri): Angelo Pasqualino Aliberti, Giustina Galluzzo.
Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (n. 2 consiglieri): Antonio Somma, Modesto Del Mastro.
