Provincia, i 16 consiglieri eletti

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Al termine delle consultazioni elettorali ed in conformità ai risultati accertati ed ai quozienti di lista, il Presidente dell’Ufficio Elettorale proclama eletti i seguenti consiglieri:

Partito Democratico (n. 7 consiglieri): Giovanni Guzzo, Giuseppe Lanzara, Annarita Ferrara, Giorgio Marchese, Francesco Morra, Massimo Loviso, Roberto Antonio Mutalipassi.

A Testa Alta (n. 2 consiglieri): Giuseppe Arena, Michele Ciliberti.

Avanti Salerno PSI (n. 2 consiglieri): Davide Zecca, Elio Guadagno.

Civiche in Rete (n. 1 consigliere): Rosario Carione.

Partito Popolare Europeo Forza Italia Berlusconi Presidente – Lega Salvini Premier – Noi Moderati (n. 2 consiglieri): Angelo Pasqualino Aliberti, Giustina Galluzzo.

Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (n. 2 consiglieri): Antonio Somma, Modesto Del Mastro.

