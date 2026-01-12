Givova Scafati, quinta vittoria consecutiva

E’ pokerissimo per la Givova Scafati, che vince la quinta gara consecutiva, con la trasferta di Milano sul campo dell’Urania. E’ l’ottavo successo nelle ultime nove partite. Che consente alla squadra di Vitucci di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica. I gialloblu vincono una gara dai due volti: poco feeling offensivo nel primo tempo e difesa troppo spesso distratta; intensità e chiusure puntuali delle vie del canestro nella ripresa. Le percentuali al tiro sono state una costante negativa, in questa serata, per la Givova. Soprattutto il 7 su 30 nelle triple, per una squadra al top in questa statistica in A2. Italiano con 11 punti e Walker con 19, i migliori realizzatori gialloblu. Insieme a Mascolo, autore di una grande prova, che ha sfiorato la tripla doppia con 17 punti, 11 assist e 9 rimbalzi.

Starting five:

Urania Milano: Amato, Taylor, Cavallero, Gentile, D’Almeida.

Givova Scafati: Mascolo, Walker, Mollura, Allen, Iannuzzi.

La partita:

Nei primi tre minuti di gara, Scafati non segna mai da due, ma trova nelle triple di Mollura e Mascolo i primi canestri. Ai quali risponde Taylor con due conclusioni consecutive e, successivamente, un penetrazione con fallo più libero trasformato da parte di Gentile. Ed è 7-6. I gialloblu non trovano subito la solita vivacità offensiva e anche in difesa concedono qualcosa di troppo. Ma ci sono ancora Mollura e Mascolo – gli unici a segnare con Iannuzzi in questa fase – a garantire punti e sostanza: 11-14 al 7’. Vitucci manda in campo Caroti e Pullazi. Per l’Urania va in panchina Gentile, ma le conclusioni di Morgillo e ancora di Taylor ribaltano il punteggio. Il primo quarto si chiude così sul 19-16. Il secondo periodo si apre con i canestri di Rogic e Sabatini, che fanno registrare anche il massimo vantaggio per i padroni di casa: + 10 sul 26-16. I primi due punti a referto di Walker arrivano al 14’. E sono anche un timido segnale di risveglio della Givova, che ricuce fino al -4 sul 28-24. Ma Scafati tira male (4 su 9 da due e 4 su 15 da tre nei primi 17 minuti di gioco) e subisce troppo anche a rimbalzo. Milano ne approfitta di nuovo e si riporta avanti a +9 sul 34-25. Coach Vitucci è costretto a chiamare un altro time out, ma l’inerzia non cambia. Anzi i lombardi allungano ulteriormente e a 90 secondi dall’intervallo lungo il punteggio è 40-28 (+12 e nuovo massimo vantaggio). La scossa arriva, per i gialloblu, da una serie conclusioni di Walker e dalle accelerazioni di Mascolo. Che garantiscono agli ospiti un break di 7-0, che chiude il primo tempo sul 40-35.

La ripresa parte con la Givova che cerca di prendere il controllo del match. Ricuce fino al -2 del 25’ (44-42. Ora funziona anche la difesa, tant’è che Taylor viene completamente neutralizzato. Così una schiacciata di Walker, dopo una palla recuperata di Mascolo, segna la ritrovata parità: 46-46 al 26’. Si iscrive alla gara, con una tripla, anche Italiano. A 90 secondi dalla fine del terzo periodo è 47-54, con un parziale di 19-7 a favore della Givova Scafati. Poi si va all’ultimo mini-riposo sul 49-56.

Nell’ultimo quarto, Gentile suona la carica per i suoi e l’Urania cerca di ricucire, ma i gialloblu – nonostante gli errori al tiro – restano avanti grazie a una difesa sempre costante. Al 34’ è 56-62, nonostante Mollura sia costretto a tornare definitivamente in panchina per il suo quinto fallo. Si segna poco in questa fase e i canestri realizzati sono frutto di iniziative personali per i giochi sono spesso rotti dalle difese. Ne trae vantaggio Scafati, grazie alla qualità dei singoli. A 3 minuti dalla fine il vantaggio è di 11 punti per la Givova (59-70). Con la partita ora saldamente nelle mani degli ospiti. L’ultimo assalto dei lombardi non ha effetto. Il finale è 72-79.

Le dichiarazioni di coach Vitucci:

“Una vittoria importante in una gara ruvida. La nostra difesa, nel secondo tempo, è stata determinante: siamo anche andati meglio a rimbalzo e recuperato qualche palla vagante. Siamo stati poco efficaci in alcune situazioni offensive che dovevamo sfruttare meglio. Ma sapevamo di doverci confrontare con la solidità di Milano. Però quando ci sono state da fare le giocate cruciali della gara, è venuta fuori la squadra: quindi va dato merito ai nostri giocatori”.

Urania Milano – Givova Scafati 72-79 (19-16, 21-19, 9-21, 23-23)

Urania Milano: Taylor 12, Gentile 25, Amato, Lupusor, Rashed 3, D’Almeida 4, Bracale n.e., Lo Martire n.e., Rogic 13, Cavallero 6, Morgillo 4, Sabatini 5.

Head coach Marco Cardani, assistente Niccolò Locati.

Givova Scafati: Walker 19, Chiera, Iannuzzi 9, Mollura 8, Allen 5, Italiano 11, Mascolo 17, Pullazi 7, Caroti 3, Fresno n.e.

Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.

