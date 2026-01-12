Notte Bianca a Sarno, bilancio positivo

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Bilancio più che positivo per gli eventi natalizi e per la Notte Bianca che si sono svolti in città nelle scorse settimane, trasformando Sarno in un vivace centro di aggregazione, shopping e intrattenimento. Le iniziative hanno registrato una significativa affluenza di cittadini e visitatori, contribuendo a creare un clima di festa e a sostenere concretamente l’economia locale.

Grande la soddisfazione espressa dai commercianti, che hanno riscontrato un aumento delle presenze e delle vendite, confermando l’efficacia di una programmazione condivisa e ben strutturata. Un risultato importante, frutto della sinergia tra Amministrazione, Confcommercio Campania e associazioni, che hanno lavorato insieme per offrire un calendario di eventi capace di valorizzare il territorio e il tessuto commerciale cittadino.

Le attività organizzate durante il periodo natalizio, unite al successo della Notte Bianca, hanno animato il centro urbano con spettacoli, musica, iniziative culturali e aperture straordinarie degli esercizi commerciali, rendendo Sarno una meta attrattiva e accogliente per tutte le fasce d’età.

«La risposta del pubblico e i riscontri positivi degli operatori commerciali dimostrano che investire su eventi di qualità e sulla collaborazione tra istituzioni e associazioni di categoria è la strada giusta», sottolineano da Confcommercio, ringraziando l’Amministrazione comunale per il supporto e l’attenzione riservata alle esigenze del comparto.

L’auspicio condiviso è quello di proseguire su questo percorso, rafforzando il dialogo e la collaborazione, con l’obiettivo di programmare nuove iniziative capaci di dare continuità ai risultati ottenuti e di promuovere ulteriormente Sarno come città viva, dinamica e attenta allo sviluppo del commercio locale.

