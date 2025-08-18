Privacy al Ruggi, scontro Polichetti-Verdoliva

Una recente circolare interna dell’Azienda ospedaliero-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno vieta al personale di fornire informazioni sullo stato di salute dei pazienti a soggetti non formalmente autorizzati. Una misura che, pur richiamandosi alla tutela della privacy, rischia – secondo molti – di trasformarsi in un bavaglio per chi vuole segnalare problemi e malfunzionamenti.

A sollevare la questione è Mario Polichetti, responsabile del Dipartimento Nazionale Sanità dell’Udc: “Chi denuncia va protetto, non perseguitato. Al ‘Ruggi’ c’è una situazione pericolosa. Menomale che il nuovo manager, Ciro Verdoliva, aveva annunciato trasparenza. In realtà, questo è un sistema repressivo verso chi ha il coraggio di segnalare problemi, ma indulgente e tollerante con gli amici”.

Polichetti denuncia un atteggiamento che definisce subdolo: “Si fa finta di essere paladini della legge e della tutela della privacy, ma in realtà si toglie la parola a chi vede e denuncia ciò che non funziona. Segnalare episodi gravi o disservizi che mettono a rischio la salute pubblica non significa violare la legge sulla privacy. Significa assumersi la responsabilità di proteggere i cittadini”.

Il dirigente politico ribadisce che la denuncia di fatti gravi è perfettamente compatibile con la normativa: “È inaccettabile che chi ha il coraggio di dire la verità venga trattato come un problema da eliminare. Esprimo piena solidarietà ai colleghi colpiti da provvedimenti disciplinari solo per aver esercitato il loro senso civico”.

Infine, l’appello a evitare che la legge venga usata come schermo per l’opacità: “La protezione dei dati dei pazienti è fondamentale, ma non deve diventare un alibi per oscurare ciò che accade nelle strutture sanitarie. La trasparenza non è un optional: è la base della fiducia. Non possiamo permettere che dietro l’invito al rispetto della legge si nasconda una censura sottile e pericolosa al diritto di parola”.

La replica del Direttore Generale Ciro Verdoliva:

in merito alle dichiarazioni del dr. Mario Polichetti

In qualità di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” Scuola Medica Salernitana, ritengo doveroso fare chiarezza su quanto recentemente affermato a mezzo stampa dal dr. Mario Polichetti.

La disposizione da me emanata, oggetto di commenti dai toni allarmistici e infondati, non ha nulla a che vedere con atti di censura. Essa si base, invece, sull’applicazione rigorosa della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 ed ogni ulteriore modifica e integrazione ovvero Linee Guida, oltre che sul rispetto dei fondamentali principi etici

e deontologici che regolano l’attività sanitaria.

Divulgare informazioni sullo stato di salute, diagnosi o prognosi di una persona malata – sia pubblicamente, sia attraverso una catena indefinita di “amici” o conoscenti che, peraltro, interferiscono spesso con il regolare svolgimento delle attività clinico-assistenziali attraverso continue e inappropriate sollecitazioni telefoniche – non è “trasparenza”: è un illecito, talvolta anche penalmente rilevante, e in ogni caso un grave tradimento della fiducia che ogni cittadino ripone in una struttura sanitaria pubblica.

Fare chiarezza non significa imbavagliare.

Segnalare disservizi, criticità organizzative o situazioni di pericolo per la salute pubblica è un diritto – anzi, un dovere – da esercitare attraverso i canali e le sedi appropriate, a partire dai meccanismi interni previsti per il whistleblowing, strumento disciplinato dalla Legge n. 179/2017 e dal D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 ed ogni ulteriore modifica e integrazione ovvero Linee Guida.

L’Azienda garantisce, in conformità alla normativa vigente la massima tutela dell’anonimato, la riservatezza del contenuto delle segnalazioni e la protezione del segnalante da ogni forma di ritorsione.

Diversamente, confondere la libera denuncia con la diffusione arbitraria di informazioni sanitarie è profondamente scorretto e pericoloso, oltre che dannoso per i pazienti, per i loro familiari e per l’intera comunità sanitaria. Chi ha responsabilità pubbliche e politiche dovrebbe conoscere la differenza tra “trasparenza”

e “violazione della legge”.

Accusare un’azienda sanitaria di “repressione” solo perché chiede il rispetto della normativa sulla privacy significa, purtroppo, alimentare un clima di disinformazione e sfiducia che non giova né ai pazienti, né agli operatori, né all’immagine dell’Azienda stessa, che continuerò a tutelare – sempre – in ogni sede.

La mia Direzione continuerà a lavorare con il massimo impegno per coniugare legalità, trasparenza e tutela dei diritti.

Ma nessuna interpretazione strumentale o polemica pretestuosa potrà autorizzare comportamenti illeciti, né giustificare la violazione del diritto fondamentale alla riservatezza dei nostri assistiti.

Stamattina la controreplica di Polichetti:

La gestione dei dati sensibili dei pazienti al Ruggi di Salerno è tornata al centro dell’attenzione dopo l’emanazione di una circolare del neo direttore generale, Ciro Verdoliva, finalizzata a garantire il rispetto della privacy all’interno dell’ospedale. La misura, pur ribadendo l’importanza della riservatezza, solleva interrogativi sulle modalità di segnalazione dei disservizi.

Come per il passato, la presenza di persone interdette dalla magistratura o soggette a vincoli legali in ospedale rende fondamentale il diritto di denuncia, affinché situazioni critiche possano essere portate alla luce senza ostacoli burocratici o intimidazioni. Questo include anche il discutere di notizie già pubblicate dalla stampa, che non può diventare un pretesto per censurare o limitare il confronto interno.

Sulla vicenda è intervenuto Mario Polichetti, responsabile del Dipartimento Nazionale Sanità dell’Udc: “Prendo atto con piacere che il direttore generale non abbia voluto imporre alcun bavaglio sulle segnalazioni. Tuttavia, non posso non manifestare la mia preoccupazione: il richiamo alla privacy lascia intendere che possano esserci state violazioni di dati sensibili dei pazienti. È fondamentale che ogni comportamento illecito o deontologicamente scorretto venga sanzionato”.

Polichetti ha aggiunto: “Noi parliamo del diritto di denuncia. Non vorremmo che la tutela della privacy diventi un ostacolo per segnalare situazioni critiche. La trasparenza e la correttezza nella gestione sanitaria devono restare sempre al primo posto”.

