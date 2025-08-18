Trovato cadavere su superstrada a Policastro Bussentino

E’ di un avvocato in pensione, 76 anni, residente a Massascusa (frazione di Ceraso), padre di due figli il cadavere ritrovato venerdì 15 agosto, nei pressi di un guardrail lungo la superstrada Bussentina, nel territorio del Comune di Policastro Bussentino, in posizione inginocchiata con volto e braccia appoggiati alla barriera.
Il cadavere presentava una fascetta da elettricista stretta attorno al collo, ed aveva una torcia e un paio di forbici tra gli effetti personali.
La sua auto, una Fiat Panda, è stata ritrovata parcheggiata a circa un chilometro di distanza, nell’auto c’erano i documenti che hanno permesso l’identificazione.
Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Sapri, coordinate dalla Procura di Lagonegro.
Nessuna ipotesi esclusa: si valuta il suicidio, l’incidente o l’intervento di terzi.
Aspetti da chiarire:
Perché l’uomo si trovasse a Policastro, lontano dalla sua abitazione.
Perché abbia lasciato l’auto per dirigersi a piedi in un tratto impervio.
Stato della salma: Sotto sequestro presso l’ospedale di Sapri.
Prossimi sviluppi: Autopsia prevista per lunedì 18 agosto.
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.