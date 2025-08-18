Malore autista Sita, sindacati denunciano criticità linea Salerno-Amalfi

Le Segreterie Provinciali di FILT–CGIL e FIT–CISL denunciano con forza l’ennesimo episodio di grave disservizio nel sistema di trasporto pubblico locale lungo la direttrice Salerno–Maiori–Amalfi, verificatosi nella giornata odierna.

Intorno alle ore 10:30, un autista SITA Sud, impegnato in una corsa straordinaria Salerno–Maiori con estensione ad Amalfi, ha accusato un malore in servizio, rendendo necessario l’intervento del 118 e la sospensione della linea. L’assenza di un piano di emergenza operativo ha causato ulteriori ritardi e congestionamenti, generando scene di panico tra i passeggeri e tensioni con il personale viaggiante.

Una crisi sistemica L’episodio odierno è solo l’ultimo di una lunga serie che evidenzia una condizione ormai insostenibile per lavoratori e utenti. La frammentazione storica del servizio, affidato a micro-aziende e subappaltatori, ha prodotto una perdita di controllo operativo, discontinuità nell’offerta e gravi ricadute sulla sicurezza e sull’efficienza del trasporto.

Le richieste dei sindacati Le organizzazioni sindacali chiedono con urgenza:

Il potenziamento delle corse nei giorni di alta affluenza turistica.

L’unificazione gestionale sotto un unico soggetto affidatario, che includa anche le vie del Mare.

L’obbligo per il gestore di presentare un piano operativo integrato, con standard minimi di servizio, sicurezza e comunicazione all’utenza.

Un appello alle istituzioni La FILT–CGIL e la FIT–CISL sollecitano la Giunta Regionale della Campania, la Provincia di Salerno, SITA Sud e la Prefettura di Salerno a intervenire con urgenza per accelerare l’iter di affidamento definitivo del servizio di TPL in Costiera Amalfitana. È necessario un cambio di rotta immediato per tutelare la sicurezza dei lavoratori, la dignità dei viaggiatori e l’immagine turistica del territorio.

FILT CGIL Salerno – FIT CISL Salerno

