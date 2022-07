Premio Charlot, la gara dei giovani ed il premio ad Enzo Todaro per il giornalismo.

Mentre domani (mercoledì 20 luglio) dalle 10 alle 13 si terrà al Teatro Delle Arti di Salerno la seconda giornata della terza edizione del workshop “ Percezioni comiche ” inserito nel programma della XXXIV edizione del Premio Charlot , e curato da Alessio Tagliento , umorista, autore e regista teatrale, all’ Arena del Mare di Salerno si alzerà il sipario sulla seconda giornata di spettacoli.

Di scena con inizio alle ore 21,30 lo “Charlot Giovani”, ovvero la gara dei giovani comici esordienti, selezionati in tutt’Italia da Gianluca Tortora ed Alessio Tagliento che saliranno sul palcoscenico, pronti a sfidarsi a suon di risate per conquistare il primo posto. A decretare il vincitore come sempre sarà il pubblico presente, mentre la giuria tecnica assegnerà il premio della critica. Accompagnati dai Villa per Bene che condurranno la serata, sul palco saliranno: I doppiosenso (duo composto da Nunzio Amato Cicciano di Napoli e Antonio Juliano di San Giuseppe Vesuviano), Emanuele Campasano di Pomigliano d’Arco, Chiara Anicito di Paternò (Catania), Massimiliano Samaritani detto Max di Bareggio (Milano), Luisanna Vespa di Roma, il duo composto da Simone Gallo di Cecina (Li) e Andrea D’Andreagiovanni di Pescara, e Nikolas Albanese di Rho. Padrino della gara sarà con la sua travolgente simpatia Alessandro Bolide , comico partenopeo, noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a programmi di successo come “Made in Sud”, autore nel 2015 del volume “Ma che ce ne fotte!?”, vanta diverse ospitate proprio al Premio Charlot, dove è sempre stato accolto con grande affetto dal pubblico presente. Ospite della serata sarà invece l’imitatore e cantante Luca Virago , che delizierà il pubblico con canzoni del repertorio di Baglioni, Zero, Morandi, Vasco e molti altri.