Poste Italiane, nuovo servizio passaporti

Poste Italiane presenta il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti alla presenza del sindaco di Pellezzano Francesco Morra, del questore della provincia di Salerno o di un suo delegato, di Rosa Turco, direttrice della filiale Poste Italiane di Salerno.
L’iniziativa coinvolge, in questa prima fase, 141 uffici postali dislocati in altrettanti comuni sotto i 15.000 abitanti della provincia salernitana, tutti interessati dal progetto Polis.
