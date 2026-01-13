Poste Italiane, nuovo servizio passaporti

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Poste Italiane presenta il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti alla presenza del sindaco di Pellezzano Francesco Morra, del questore della provincia di Salerno o di un suo delegato, di Rosa Turco, direttrice della filiale Poste Italiane di Salerno.

L’iniziativa coinvolge, in questa prima fase, 141 uffici postali dislocati in altrettanti comuni sotto i 15.000 abitanti della provincia salernitana, tutti interessati dal progetto Polis.

