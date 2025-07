Pitti Pizza & Friends, buona la prima

Salerno capitale del gusto e dello spettacolo. Ieri sera (mercoledì 30) Pitti Pizza & Friends ha aperto i battenti in Piazza della Libertà tra entusiasmo travolgente, musica, sapori e un pubblico caloroso. Clou il momento con Sal Da Vinci, accolto come una star di casa. Il cantautore napoletano ha incantato i presenti con il suo repertorio di successi, regalando addirittura un bis fuori programma, ribadendo come, dopo oltre 40 anni di musica, una canzone gli abbia svoltato la carriera restituendogli il successo che merita. «Salerno è il fiore all’occhiello della Campania, una città che unisce bellezza, ospitalità e un’energia che ti entra nel cuore», ha detto dal palco.

Un’apertura esplosiva che promette altre serate imperdibili, tra musica, gusto e grandi emozioni. L’atmosfera si scalda stasera con Gigi Finizio, Alfa, Sissi, Mazzariello, Francesco Da Vinci e Le One, e entra nel vivo domani, venerdì 1 agosto, con una line up d’eccezione pronta a infiammare il pubblico: Nicolò Filippucci e Mida, amatissimi protagonisti delle ultime edizioni di Amici; Michele Bravi, artista dalla voce intensa e dal talento cristallino; Gemelli Diversi, icone pop per un viaggio tra i successi anni Duemila; Desideri, duo urban pop amatissimo dai giovani, e infine Ermal Meta, cantautore tra i più apprezzati e premiati della scena musicale italiana.

Come sempre, grande spazio anche ai giovani artisti emergenti. Ogni serata si apre con un momento dedicato al talento in crescita, tra band e solisti che si alterneranno sul palco in apertura agli headliner. Domani sarà la volta di Seb, Jupi, Dambro, Lasthour, Zeno, Klem e Fransi, alcuni dei quali provenienti dalla Florence Academy, a testimonianza del respiro nazionale e formativo del progetto. Media partner ufficiale dell’evento è Radio Kiss Kiss: la radio seguirà la manifestazione in diretta tutte le sere, dalle 21. La conduzione sul palco è affidata alla verve di Pippo Pelo e Adriana Petro, capaci di tenere accesa l’energia per tutta la durata dello show.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI: IL GRAN FINALE NEL WEEKEND Sabato 2 agosto toccherà a Federica Abbate, penna d’oro del pop italiano e interprete raffinata; Senza Cri, Antonia e Aka7even, artista multiplatino, tutti usciti dalla fucina di Amici; il grande Marco Masini, icona della canzone d’autore italiana, e Grelmos, rapper anticonvenzionale e magnetica. Gran finale domenica 3 agosto, con Anna Tatangelo, artista versatile tra pop e televisione; Clementino, showman e rapper energico dalla grande presenza scenica; Luk3, talento emergente sempre by Amici di Maria De Filippi, e Cioffi, cantautore che mescola urban, elettronica e introspezione.

IL CUORE SOCIALE DEL PITTI PIZZA & FRIENDS Semplice negli ingredienti, potente nel messaggio: sarà la pizza Margherita il simbolo della Serata dell’Accoglienza e della Solidarietà, in programma domani, venerdì 1 agosto, promossa dall’Ufficio Migrantes dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Alla presenza di don Antonio Romano, Vicario Episcopale per la Carità e la Giustizia, del direttore dell’Ufficio Migrantes Antonio Bonifacio e di don Flavio Manzo, direttore della Caritas Diocesana, l’evento vedrà la partecipazione delle comunità straniere che animano la Consulta dei Popoli: una rete di volti, lingue e culture unite nel segno della solidarietà. A firmare l’impegno della Consulta sono rappresentanti provenienti da oltre 15 Paesi, tra cui Olga Tarasyuk, Padre Ivan Boryn, Roman Turchak e Oksana Martynovska per l’Ucraina, Amandeep Singh e Suor Valsa John per l’India, Nancy Arenas e Rodolfo Palma dalle Filippine, Anna Malus ed Ewa Widak dalla Polonia, Salisa Khwanpok e Malai Pussatraporn dalla Thailandia, Ilin Celso Pacheco Manuel dal Perù, Tourel Amara Mandjou dalla Costa d’Avorio, Owotutu Abiola alias Abbi dalla Nigeria, Mina Emad dall’Egitto, Bahia Lahboub dal Marocco, Dorra Rafrafi dalla Tunisia, Priyanthi Perera dallo Sri Lanka, Frei Pedro Neto Alves Lima dal Brasile, Michael Merime Talla Mouafo e Moise Yuan Kamga Nguekeu dal Camerun, oltre a Neculai Samson e Padre Bogdan Filip dalla Romania e Nana Pukhashvili dalla Georgia. La Consulta è composta anche da numerosi italiani impegnati nel dialogo e nell’inclusione: Antonio Bonifacio, Vincenzo Agosti, Marta Chiaradonna, Eugenio Mastrovito, Salvatore Pappalardo, Alessandra Paolillo e i Missionari Saveriani. In questa occasione SEM Un gesto concreto di fratellanza, condivisione e cura, che rinnova il significato autentico dell’accoglienza.

SALUTE PUBBLICA E QUALITÀ: LA SUPERVISIONE SCIENTIFICA Anche quest’anno il festival si avvale della consulenza autorevole del dott. Domenico Della Porta, Presidente dell’OSMOA – Osservatorio Malattie Occupazionali e Ambientali dell’Università degli Studi di Salerno. Il suo ruolo, già centrale nelle precedenti edizioni, è garanzia di attenzione alla salute pubblica, sostenibilità ambientale e qualità del servizio. Una presenza che testimonia l’approccio consapevole e multidisciplinare dell’intera organizzazione.

LE PIZZERIE Guidate dal maestro Nunzio Mascolo, le migliori pizzerie della regione: Pizza a Metro di Vico Equense, Quanto Basta di Benevento e Salerno, Antica Pizzeria Da Reginè di Salerno, Vicolo della Neve di Salerno, Pizzeria San Matteo di New York, Nuceria, espressione della Pizza del territorio agro nocerino sarnese, Casertana – 280 Grammi di Caserta, Brandi di Napoli, L’Angelo e il Diavolo di Salerno, La Pizza di Umberto Falcone di Salerno, I Due Fratelli di Salerno, Pizza e Pizza di Salerno, Cilentù la terra del Mito del Cilento, Il Giardino degli Dei (celiachia) di Salerno. Fondamentale anche la presenza dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero Virtuoso, coinvolti in un’esperienza di formazione sul campo che intreccia cultura del cibo, futuro e professionalità.

LA SQUADRA L’evento è ideato da Maurizio Falcone, organizzato dall’Associazione Alimenta (presieduta da Falcone con Alfonso Aufiero vicepresidente), Effe Emme Eventi, in collaborazione con Santoro Creative Hub e con il patrocinio e il sostegno di: Comune di Salerno, Provincia di Salerno, Regione Campania, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione della Comunità Salernitana, IPSEOA Virtuoso, ONMIC, Humanitas, AIC Campania, Associazione Italiana Celiachia. Media Partner: Radio Kiss Kiss. Main sponsor: Eté Supermercati, Motta Caffè, Molini Pizzuti. Sponsor: Coca-Cola, Peroni, Energia Verde Italia, Gruppo Noviello, Fabbrocino, Finocchietto Esagerato, HumanKey, La Contadina, Ormeggio Autuori Salerno, Mugavero Veicoli Industriali, Annalisa, R.C.M. Costruzioni, Car Off Shore. Sponsor tecnici: I Casola consulenti di bellezza, I Move smart mobility, Dacam Engineering, Ilka caseificio.

INFO UTILI Il ticket d’ingresso ha un costo di 16 euro e comprende 4 tranci di pizza, una bibita a scelta, un caffè e l’accesso all’area spettacolo. Per i bambini dai 6 ai 10 anni è previsto un ticket ridotto di 12 euro. Chi desidera solo assistere ai momenti musicali può acquistare la drink card al costo di 12 euro. È disponibile anche una card dedicata per i celiaci, con pizza gluten free, bibita e caffè, presso il forno della Pizzeria “Il Giardino degli Dei”. I ticket e le drink card potranno essere acquistati direttamente al botteghino all’ingresso e saranno validi esclusivamente per il giorno dell’acquisto. Per rimanere sempre aggiornati sulle novità basta cliccare su: www.pittipizzaefriends.it; info@pittipizzaefriends.it; https://www.instagram.com/pittipizzaefriends; https://www.facebook.com/pittipizzaefriends

Mi piace: Mi piace Caricamento...