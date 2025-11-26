Partito il Festival Internazionale del Cinema di Salerno

Parte la 79ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, un evento che si conferma come uno dei più prestigiosi ed antichi appuntamenti del panorama cinematografico italiano ed internazionale.

La kermesse, in programma dal 24 al 29 novembre 2025, si prepara a trasformare la città in un vibrante palcoscenico di proiezioni, incontri e momenti di riflessione dedicati alla settima arte, ponendo Salerno al centro della scena internazionale e valorizzandone il ruolo di crocevia culturale.

La città diventerà, in questi giorni, un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, dove il cinema, l’arte e la cultura si incontreranno per creare un’esperienza unica ed indimenticabile.

Il tema di questa 79ª edizione, “Onde dal Futuro”, intende esplorare come il cinema stia intercettando i cambiamenti della società, della tecnologia e dell’ambiente, fungendo da cassa di risonanza per le nuove visioni artistiche e anticipando le sfide e le opportunità del domani. Sotto la rinnovata direzione artistica dell’Avv. Paola De Cesare, il Festival consolida la sua vocazione internazionale ed il suo profondo impegno culturale e sociale.

Il programma, frutto di un’attenta selezione, si propone di coniugare la scoperta di nuovi talenti con l’approfondimento dei grandi temi della società contemporanea. L’edizione ha raccolto un successo straordinario in termini di partecipazione, superando i 500 progetti cinematografici iscritti, provenienti da tutto il mondo, inclusi Perù, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Canada, le cui delegazioni saranno presenti durante le giornate dedicate alle relative proiezioni.

Dal lunedì 24 al sabato 29 novembre, il Teatro Augusteo aprirà le sue porte alla 79ª edizione con la proiezione ininterrotta, dalle ore 15:00 alle ore 24:00, di tutti i film e dei progetti audiovisivi selezionati, con ingresso gratuito. Le opere proiettate riguarderanno i temi più svariati, con una particolare attenzione alle tematiche storiche e familiari, documentari a tema sociale ed alcuni film d’animazione di grande qualità. Data la presenza in sala del cast artistico di molte delle opere proiettate, sarà possibile incontrare e dialogare con attori e registi autori delle stesse.

Momento di pura divulgazione scientifica e meraviglia è previsto per giovedì 27 novembre, alle ore 18:00. Presso il Cinema Teatro Augusteo di Salerno, si terrà la serata finale del concorso “In mezzo a tutto il sole dimora”, promosso dall’APS UNI IN STRADA con l’Assessorato alla P.I. del Comune di Salerno e rivolto alle scuole secondarie di II grado della Provincia.

Il progetto unisce scienza, creatività e linguaggio cinematografico, invitando gli studenti a esplorare – attraverso una selezione di film di fantascienza – il rapporto tra scienza, tecnologia, emozioni e futuro. Un percorso che avvicina le giovani generazioni alle discipline STEM con un approccio narrativo, laboratoriale e profondamente partecipativo. Sul palco dell’Augusteo si alterneranno ospiti di rilievo nei campi dell’astrofisica, dell’esplorazione spaziale e della comunicazione:

Mario Di Martino (INAF), esperto di corpi minori e missioni spaziali; Claudio Sollazzo (ESA), già direttore di Missione per l’Agenzia spaziale Europea; Rajae Bezzaz (Mediaset), autrice, giornalista e volto televisivo attento ai temi sociali; Amedeo Colella, scrittore e divulgatore della cultura napoletana; Angelo Rizzo, ingegnere e comunicatore scientifico; insieme alle squadre finaliste, che presenteranno i propri video-elaborati davanti a una giuria qualificata composta da esperti, docenti, professionisti del settore audiovisivo e divulgatori scientifici.

Nel corso della serata sarà conferito anche il Premio “Alberto Fienga”, a cura del Centro Astronomico Neil Amstrong, al prof. Giovanni Covone, astrofisico e divulgatore scientifico, in riconoscimento del suo impegno nella promozione della cultura scientifica.

Il culmine di questo intenso calendario si raggiungerà sabato 29 novembre, alle ore 20:30, con la spettacolare Serata di Gala e Premiazione delle opere in concorso.

