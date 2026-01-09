Non solo Mast, Marco Lanzuise al Ridotto per Che Comico

La risata come lente d’ingrandimento sulla realtà. Prosegue a Salerno Che Comico, la rassegna teatrale ideata e prodotta dalla GV Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, che tra il Ridotto e il Teatro delle Arti continua a portare in scena una comicità capace di divertire, pungere e far riflettere.

Sabato 10 (alle 21) e domenica 11 gennaio (alle 19), al Teatro Ridotto, arriva Marco Lanzuise, attore napoletano amatissimo dal pubblico, con il suo nuovo spettacolo “Non solo Mast”. Un lavoro che prende spunto dall’universo narrativo di The Mast, il libro scritto a quattro mani con Salvatore Turco, diventato una feroce e attualissima satira sul mondo del lavoro.

“The Mast” è il capo di una ipotetica azienda in cui i diritti degli operai vengono sistematicamente calpestati, ignorati, svuotati di significato. Una figura grottesca e potentissima, che fa ridere ma allo stesso tempo inquieta, perché racconta una realtà fin troppo riconoscibile. In scena c’è il paradosso, l’esasperazione, la caricatura, ma il bersaglio è chiarissimo.

“Non solo Mast”, però, non si ferma al personaggio simbolo di un mondo già raccontato da qualche anno sui social con video diventati virali: Lanzuise allarga lo sguardo e attinge al suo repertorio più ampio, costruendo uno spettacolo esilarante e irriverente, dove la comicità diventa racconto dell’identità, dell’arte di arrangiarsi e di quella capacità tutta napoletana di trovare sempre una via d’uscita, anche quando tutto sembra andare storto. Uno show travolgente, fatto di risate intelligenti e riflessioni leggere ma mai banali. Info e prenotazioni: WhatsApp 327.4934684

Il cartellone prosegue sabato 17 e domenica 18 gennaio con Mariano Grillo e “Tutto fuori controllo”, spettacolo scritto a quattro mani con Lello Marangio. Un vortice comico che mette in scena il caos quotidiano di una società sempre più frenetica: telefonini che non smettono di squillare, parenti invadenti, imprevisti continui e amori travolgenti che mandano all’aria ogni piano. Con la sua comicità fisica e istintiva, Grillo trascina il pubblico in una girandola di situazioni paradossali, dove nulla è sotto controllo e proprio per questo tutto fa ridere.

Che Comico continua così a confermarsi una rassegna capace di parlare al pubblico con leggerezza e intelligenza, trasformando il teatro in uno spazio di risate condivise e specchio della contemporaneità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...