Non fare lo sbronzo, si parte mercoledì 1

Prende ufficialmente il via mercoledì 1° ottobre alle ore 9:30, presso il Liceo Torquato Tasso di Salerno, la terza edizione del progetto “Non fare lo sbronzo – Proteggi la vita, l’ambiente e la città”, un’iniziativa di educazione alla legalità, alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città.

La manifestazione, promossa dal Comune di Salerno e coordinata dall’Automobile Club Salerno, gode del patrocinio della Provincia di Salerno, della Regione Campania e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X, Ambito Territoriale di Salerno, con il supporto della Centrale del Latte, della Camera di Commercio di Salerno, della Onmic, di Coldiretti Salerno, della Fondazione Carlo Mendozzi, di Salerno Pulita e della Sara Assicurazioni.

Ad inaugurare il progetto saranno gli studenti del Liceo Tasso, che incontreranno gli agenti della Polizia Municipale in un momento di dialogo e confronto sui temi della prevenzione e della responsabilità. Sarà presente anche il sindaco e presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, che darà il benvenuto agli studenti e saluterà con un messaggio di vicinanza e attenzione le nuove generazioni. Al suo fianco, interverranno anche gli assessori Claudio Tringali e Massimiliano Natella, insieme al senatore Vincenzo Demasi, presidente dell’ACI di Salerno e co-organizzatore dell’iniziativa e il comandante della Polizia Municipale di Salerno Rosario Battipaglia e Giovanni Caturano, direttore dell’ACI di Salerno. Saranno inoltre presenti le consigliere comunali Vittoria Cosentino, Alessandra Francese, Tea Luigia Siano e Antonia Willburger.

La mattinata proseguirà poi, alle ore 10:30, all’Istituto Nautico Giovanni XXIII di via Botteghelle, dove gli studenti incontreranno i Carabinieri. Anche qui sarà presente una rappresentanza istituzionale per portare il proprio saluto ai ragazzi. Prenderà parte all’incontro anche il maggiore Antonio Corvino, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Salerno, che dialogherà con gli studenti sul ruolo delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza e della legalità.

Il progetto, che coinvolge quest’anno 22 plessi scolastici appartenenti a 14 istituti di scuola secondaria di secondo grado, prevede oltre 300 incontri che si svolgeranno da ottobre fino a maggio, con il contributo di numerosi partner istituzionali e operativi.

La settimana di apertura continuerà giovedì 2 ottobre, alle ore 9:30, al Liceo Da Procida, dove gli studenti accoglieranno gli operatori della Guardia di Finanza e dell’unità cinofila in un incontro dedicato alla lotta contro le dipendenze e al contrasto dei traffici illeciti. Lo stesso giorno, alle ore 11:15, la Guardia di Finanza sarà anche all’Istituto Virtuoso di via Pertini per un secondo appuntamento con gli studenti.

Venerdì 3 ottobre, alle ore 9:30, sarà invece l’ASL di Salerno a incontrare gli alunni del Liceo Alfano I, con un approfondimento sui temi della salute, della prevenzione e dell’educazione ai corretti stili di vita.

“Non fare lo sbronzo – Proteggi la vita, l’ambiente e la città” è un progetto che si propone di rafforzare la cultura della legalità e del rispetto tra i giovani, attraverso il dialogo diretto con rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e del mondo sanitario. L’iniziativa si concluderà con una grande giornata finale il 20 maggio 2026 in Piazza della Libertà, durante la quale saranno protagonisti gli studenti stessi, con attività pubbliche, testimonianze e momenti di riflessione aperti alla cittadinanza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...