La nave ZIM al porto di Salerno: il comunicato stampa dell’avvocata Claudia Pecoraro

Protetta dalle tenebre stanotte la nave Zim New Zealand, è arrivata al Porto di Salerno da cui è ripartita alle 5.30 di stamattina in direzione di Israele.

Mentre i portuali di tutta Italia bloccano a largo le navi israeliane e dirette a Israele, mentre sempre più amministrazioni comunali scelgono di prendere una posizione netta e chiara contro il genocidio palestinese, applicando un embargo marittimo e chiudendo i propri porti, la città di Salerno si distingue ancora una volta per la sua VUOTA propaganda fatta di facciata e scarico di responsabilità.

Lunedì 22 settembre, una delegazione di manifestanti in presidio innanzi al Porto commerciale di Salerno ha chiesto un incontro con il Presidente Gallozzi per dialogare e chiedergli di prendere una posizione pubblica sul tema, incontro che non è stato concesso.

Nel Consiglio Comunale del 25 settembre, da portavoce della cittadinanza, ho rappresentato le istanze della collettività e letto le richieste formulate alla civica amministrazione del Forum Antirazzista di Salerno, che richiama tutto quanto chiesto dalle manifestanti e dai manifestanti da mesi, e in quel presidio di lunedì.

Il silenzio del Sindaco e della sua amministrazione continua ad essere assordante.

Mi domando: a cosa serve affiggere bandiere palestinesi e della pace alla casa comunale se non si ha il coraggio di agire, di intervenire concretamente, di PARTEGGIARE?

Oggi, ancora una volta, la gente è chiamata a scegliere da che parte stare e quando si è Istituzione e si detiene il potere di incidere, scegliere di usarlo è un obbligo, scegliere come usarlo è responsabilità.

Stanotte, agevolata dalle tenebre, la nave Zim, diretta ad Israele, ha attraccato al Porto di Salerno, e le bandiere appese a Palazzo di Città non valgono niente se si continua, nei fatti, ad essere complici.

La storia ci chiederà il conto, le nostre figlie e i nostri figli ci chiederanno noi cosa abbiamo fatto.

Stamattina protocollerò una richiesta di accesso agli atti alla Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, perché il clima nazionale e internazionale è noto, e vorrei capire se è stata inoltrata comunicazione delle operazioni, e, ove ciò fosse avvenuto, quando!

Un popolo viene sterminato a Gaza, bambinə vengono massacrati, affamati, dilaniati, e chi non agisce è complice.

