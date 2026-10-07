Meteo, arriva il maltempo: pioggia e temporali da Nord a Sud, poi torna il caldo

(Adnkronos) – “Dopo l’estate più calda della storia, e un mese di settembre caldo e sopra la media del periodo, ecco che una perturbazione nordatlantica porterà un primo calo delle temperature su buona parte dell’Italia”. Così all’Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’ che aggiunge come “nelle prossime ore una diffusa instabilità interesserà ancora il meridione poi da mercoledì mattina il maltempo si concentrerà sul Nord-Ovest per poi scivolare verso Nord-Est e Toscana”.

“Giovedì sarà la giornata più instabile con frequenti piogge e temporali, più diffusi su Liguria di Levante, Toscana e Triveneto. Dal pomeriggio di giovedì i fenomeni si sposteranno fino alla Sardegna e alla Campania, con forte instabilità anche venerdì su buona parte della Penisola”.

Il passaggio perturbato porterà anche un deciso ridimensionamento delle temperature. Le massime scenderanno intorno ai 20 gradi al Nord e tra 22 e 24 gradi al Centro-Sud, segnando una svolta rispetto alle anomalie termiche delle ultime settimane.

Il quadro sarà favorito anche dalle condizioni del Mediterraneo: secondo Tedici, la superficie del mare presenta un’anomalia media di circa +3°C rispetto ai valori del periodo, contribuendo a fornire maggiore umidità all’atmosfera e quindi più acqua precipitabile, soprattutto lungo le coste.

“Questo fronte nordatlantico non porterà solo piogge, anche benvenute contro la moderata siccità di alcune zone dell’Italia, ma farà calare le temperature massime fino a valori sui 20°C al Nord, sui 22-24°C anche al Centro-Sud”, sottolinea Tedici.

Il maltempo, tuttavia, non sembra destinato a durare a lungo. Secondo le previsioni, nel corso del fine settimana è atteso un progressivo ritorno alla stabilità: il miglioramento partirà dalle regioni centro-settentrionali per estendersi successivamente al Meridione, dopo l’allontanamento dei due sistemi perturbati verso levante

“Entreremo in una fase autunnale che però potrebbe durare solo fino al weekend per poi essere di nuovo sostituita da una fase più tipica di fine estate”, conclude Tedici.

Oggi, mercoledì 7 ottobre: il peggioramento entrerà nel vivo al Nord-Ovest, con piogge in arrivo. Al Centro le precipitazioni interesseranno soprattutto il versante tirrenico, mentre al Sud saranno più diffuse sulla Campania.

Giovedì 8 e venerdì 9 ottobre: sarà la fase più perturbata, con maltempo diffuso e piogge localmente abbondanti. Giovedì sotto osservazione soprattutto Liguria di Levante, Toscana, Lazio, Campania e Friuli Venezia Giulia; venerdì il maltempo si concentrerà maggiormente su Nord-Est e Sud.

Weekend: la tendenza è verso un progressivo miglioramento, con il ritorno di condizioni più stabili a partire dal Centro-Nord e successivamente anche al Sud.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…