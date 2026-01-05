Mercatone e Dolcevita, due incendi a Pontecagnano

A Pontecagnano i vigili del fuoco sono al lavoro dalle 22.15 di sabato per domare un enorme incendio. A bruciare, per cause ancora da determinare, il capannone di un’attività cinese in via Amerigo Vespucci.
La struttura è completamente avvolta dalle fiamme: sul posto stanno operando cinque squadre di vigili del fuoco.
Solo la perizia dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme potessero propagarsi e distruggere altre attività commerciali attigue al Mercatone cinese di via Amerigo Vespucci, a Pontecagnano Faiano. L’azione messa in atto dai caschi rossi, atta a circoscrivere il prima possibile le fiamme, é stata rapida e determinante. Poco o nulla, invece, si é potuto fare per salvare il salvabile nell’attività commerciale andata in fumo, oggi si fa la conta dei danni e non é un esercizio semplice: completamente distrutta tutta la merce in magazzino. Ancora in corso di accertamento le cause del rogo che nella notte tra sabato e domenica ha avvolto la struttura, per fortuna senza conseguenze per le persone, visto che l’incendio si é sviluppato intorno alle 22,30, quando l’attività era chiusa. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Pontecagnano Faiano, che ha dichiarato: «Sono stato sul luogo dell’incendio e resto in costante contatto con tutti i corpi deputati alla sicurezza e al controllo. Invito tutti a mantenere la massima prudenza, evitando di alimentare paure infondate o voci prive di riscontro. Lasciamo lavorare serenamente gli organi competenti».
Ma non è stato questo l’unico intervento dei Vigili del Fuoco, si é verificato, infatti, un incendio presso la discoteca Dolcevita, a Pontecagnano Faiano. Le fiamme sono state spente grazie all’intervento di 4 autobotti dei vigili del fuoco di Salerno e Giffoni Valle Piana. I danni dovrebbero essere circoscritti solo all’ingresso.
I proprietari del noto locale del litorale, sono stati allertati dalla notifica dell’allarme scattato all’interno della discoteca che era chiusa. Non si registrano feriti. Al via, dunque, le verifiche e la messa in sicurezza. Si indaga per risalire alle cause dell’accaduto.
