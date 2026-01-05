Arriva la Befana all’ospedale di Nocera

La Terapia Intensiva Neonatale (TIN), diretta dal dott. Giuseppe Marchesano, in sinergia con l’UOC di Pediatria del dott. Luigi Masini, e con il coordinamento della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Nocera Inferiore, promuove un evento di alto valore umano e solidale dedicato ai bambini ricoverati e ai piccoli ex pazienti: “Note di musica e magia: arriva la Befana in TIN e Pediatria”.

L’iniziativa nasce dalla profonda attenzione verso i più fragili espressa dalla Direzione Sanitaria presidiale, nella persona del Direttore Rosalba Santarpia, che ha fortemente sostenuto la realizzazione di un momento capace di coniugare cura, emozione e vicinanza, trasformando l’ambiente ospedaliero in uno spazio di accoglienza, gioia e speranza.

Fondamentale il contributo del Maestro Serena Della Monica, direttore artistico della Free Sound School di Salerno, realtà ormai affermata nel panorama sociale e giovanile per l’impegno nella promozione della musica inclusiva. Un percorso testimoniato anche dai quattro anni di attività della Beat Band dell’Istituto Comprensivo di San Valentino Torio, progetto particolarmente caro al Dirigente scolastico Aniello Mennella, esempio virtuoso di integrazione, partecipazione e crescita attraverso il linguaggio universale della musica. Ospite e trascinatore dell’evento sarà il *Maestro Enrico Della Monica*, storico promotore di iniziative musicali a scopo benefico nel territorio dell’Agro nocerino-sarnese.

L’evento, realizzato con il coinvolgimento di importanti associazioni benefiche quali AVO presidiale e La Famiglia TIN, vedrà anche la partecipazione del *Comitato UNICEF Salerno*, rappresentato dalla dott.ssa Carolina Guariniello, con la collaborazione della prof.ssa Rosaria Contento, e il patrocinio del *Comune di Nocera Inferiore*. Si configura come una vera e propria mattinata di festa interamente dedicata ai bambini: musica, giochi, magia, dolci e doni accompagneranno la tradizionale visita della Befana che, con la sua immancabile scopa, regalerà sorrisi e momenti di leggerezza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Un’iniziativa che va oltre il gesto simbolico, ribadendo il valore dell’umanizzazione delle cure e l’importanza di un lavoro di rete tra sanità, scuola, istituzioni e associazioni, nella consapevolezza che prendersi cura dei bambini significa anche nutrire la loro dimensione emotiva e relazionale.

Un messaggio di solidarietà, condivisione e speranza, perché la cura passa anche attraverso la musica, la magia e un’attenzione autentica verso chi è più fragile.

*L’appuntamento è per martedì domenica 6 gennaio, alle ore 10:30, presso l’Aula Colella del Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Nocera Inferiore.*

Mi piace: Mi piace Caricamento...