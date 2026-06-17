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Maltempo, allerta meteo fino alle 20

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La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi, mercoledì 17 giugno su tutta la Campania ad esclusione delle zone 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento)
Si prevedono possibili rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Nel corso delle precipitazioni potrebbero verificarsi anche grandine, raffiche di vento e fulmini.
L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale e diramato ai Comuni interessati dalla Sala Operativa Unificata (SORU) evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento della acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.
Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.

In ordine alle possibili raffiche di vento e alla grandine, si ricorda altresì alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.

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