Maiori Music Festival, ultimo atto mercoledì 30

Gran finale per il Maiori Festival il 30 luglio, ai Giardini di Palazzo Mezzacapo, con uno dei più prestigiosi ensemble di ottoni: i Solisti Brass Evolution. Un quintetto, arricchito dalle percussioni, che dal 1993 porta in scena un vasto repertorio, tra trascrizioni sinfoniche, temi da film, musica popolare e brani originali. I suoi componenti (Saverio Barbarulo e Roberto Grieco alle trombe, Vincenzo Di Lieto al corno, Gioacchino Mansi al trombone, Matteo Coppola alla tuba e Rosario Barbarulo alle percussioni) vantano collaborazioni con le principali istituzioni orchestrali italiane, dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

“Viaggio nella storia della musica” è un vero e proprio percorso sonoro capace di coniugare virtuosismo e comunicazione, in una performance coinvolgente e accessibile a ogni pubblico. Grazie alle capacità tecniche e poliedriche della formazione, il repertorio è molto vario e ripercorre un iter storico di memorabili melodie, partendo dalla lontana epoca rinascimentale alla lirico– sinfonica del ‘900, dal blues al jazz, dalle colonne sonore cinematografiche alla musica leggera d’autore fino ad arrivare ai giorni nostri con le recenti composizioni di autori contemporanei. Bizet, Puccini, Verdi, Morricone e Williams sono solo alcuni degli autori che accompagneranno il pubblico in una “Promenade” suggestiva e affascinante mettendo in risalto gli impasti sonori tipici delle brass band.

«Abbiamo accolto oltre sei eventi tra il borgo principale e le frazioni, con performance di ogni tipo: dalla celebrazione della canzone napoletana, allo spettacolo poetico‑musicale di Marco Di Stefano a Erchie, fino al viaggio sonoro del Trio Armando Rizzo, al virtuosismo dell’Ensemble Panarmònia, la sperimentazione da Salisburgo a New York a Scala, l’intimità del Duo Effe nella Chiesa di San Giacomo, e il coinvolgente gran finale con i Solisti Brass nei Giardini di Palazzo Mezzacapo. Abbiamo pensato questa edizione come un Festival diffuso, un’esperienza immersiva, un viaggio tra artisti e spettatori, un incontro tra persone, arti e luoghi con la voglia di raccontare storie e suscitare emozioni. Questa è la nostra idea di Festival: quando la cultura è vissuta così, diventa casa, identità e cuore. Ringrazio ciascun artista ed ente patrocinante, il Comune di Maiori, il FAI Salerno, l’associazione Il Tempio di Apollo APS e i tanti partners locali, per aver reso questo progetto un’esperienza di bellezza, capace di valorizzare la cultura come bene comune. Concludiamo il Festival con il cuore colmo di soddisfazione e l’occhio già rivolto alla prossima edizione» dichiara il direttore Salvatore Dell’Isola.

Il Festival è patrocinato dal Comune di Maiori, dal FAI Salerno, promosso da Il Tempio di Apollo APS e realizzato grazie al sostegno di partners territoriali. Tutti gli eventi, con inizio alle ore 21, sono a ingresso libero e consultabili sul sito www.maiorifestival.it.

