Lavoro: The Space Cinema cerca nuove risorse per tutti i multisala del circuito.

The Space Cinema comprende 36 cinema in tutta Italia, per un totale di 362 schermi. Il circuito è composto da multiplex moderni all’avanguardia, tutti con una disposizione ad anfiteatro, e da due cinema iconici situati nel centro città, l’Odeon a Milano e il Moderno a Roma, che ospitano molte delle premiere cinematografiche più importanti.

Sempre a Roma anche Parco de Medici (primo cinema per presenze in Italia), mentre gli altri multisala del circuito sono a Torino, Beinasco (TO), Cerro Maggiore (MI), Rozzano (MI), Vimercate (MB), Montebello (PV), Trieste, Limena (PD), Pradamano (UD), Silea (TV), Verona, Vicenza, Genova, Bologna, Parma (due multisala: Parma Centro e Parma Campus), Livorno, Firenze, Corciano (PG), Grosseto, Terni, Montesilvano (PE), Guidonia (RM), Napoli, Salerno, Nola (NA), Casamassima (BA), Surbo (LE), Lamezia Terme, Catanzaro, Cagliari, Sestu (CA) e Belpasso (CT).

In vista della ripartenza del settore, dopo la chiusura di questi mesi, l’azienda ha aperto da poco nuove posizioni per coloro che vogliono lavorare all’interno dei multisala The Space Cinema. L’impiego è part time, in orari preminentemente serali e nei giorni festivi. Per candidarsi è necessario visitare la sezione dedicata, al link https://www.thespacecinema.it/iniziative/entra-nel-team-the-space-cinema e inviare il proprio curriculum.