Lavori all’Ospedale di Battipaglia, il Comune precisa.

Con riferimento al comunicato stampa diramato dal dott. TOZZI in data 24 marzo 2021, per la parte in cui questi riferisce di ritardi dell’Ente nell’autorizzare lavori nell’ospedale di Battipaglia, l’Amministrazione Comunale tiene a precisare che a fronte della richiesta avanzata dall’ASL Salerno in data 15 febbraio 2021, con la quale si richiedeva appunto espressa autorizzazione ad eseguire l’intervento denominato “P.O. Battipaglia – adeguamento funzionale ed impiantistico al fine di ospitare le destinazioni sanitarie previste dalla programmazione sanitaria regionale”, per un investimento di €. 3.520.000’00, veniva prontamente rilasciato dal Comune di Battipaglia specifico Permesso di Costruire N.30/2021 in data 11 marzo 2021, il tutto con grande condivisione e spirito di collaborazione tra gli uffici

tecnici delle due Amministrazioni.

Quindi nessun ritardo, anzi, al contrario, doverosa reattività dell’Ente su richieste preordinate a soddisfare interessi pubblici.

La Sindaca

Cecilia Francese