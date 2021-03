Nella scelta degli infissi per la propria abitazione, si sa, non è solo l’estetica a determinare le nostre preferenze, anche se questa ricopre comunque un ruolo fondamentale.

Fattori come il risparmio energetico e l’isolamento acustico sono altrettanto importanti per una decisione che sarà determinante per la qualità della vita in casa.

Oggi, allora, vogliamo parlare di un ifisso molto particolare, che porta con sé numerosi vantaggi grazie alla sua speciale progettazione: gli infissi in legno alluminio. Si tratta di un serramento che unisce tutti i vantaggi dell’alluminio alla bellezza e all’eleganza del legno.

Ecco 5 vantaggi delle finestre in legno alluminio che le rendono un serramento perfetto per ogni tipo di abitazione.

Isolamento termico

Le finestre in legno alluminio offrono un’eccellente prestazione in termini di isolamento termico, assicurando una grande efficienza energetica e ottimizzando al meglio l’utilizzo degli impianti di riscaldamento e climatizzazione.

Il legno e l’alluminio, infatti, sono due materiali isolanti che, se messi insieme, uniscono le loro forze per donarci una casa calda in inverno e fresca in estate, contrastando il tanto temuto ponte termico.

Questo contribuisce ad aumentare notevolmente il comfort abitativo e la qualità della vita all’interno dell’abitazione, oltre a regalarci un notevole risparmio economico sulla bolletta.

Isolamento acustico

Ma non finisce qui perché, oltre all’isolamento termico, le finestre in legno alluminio assicurano anche elevati livelli di isolamento acustico, contribuendo alla creazione di ambienti più silenziosi, rilassanti e tranquilli.

Specie alla fine di una lunga giornata di lavoro, è molto importante isolare i fastidiosi rumori provenienti dall’esterno e tornare in un luogo dove potersi riposare e trascorrere momenti di assoluta pace e relax.

Le finestre in legno alluminio riescono ad attenuare notevolmente i suoni esterni. Fattore, questo, molto importante specie in ambienti urbani o particolarmente rumorosi, in cui ambienti interni silenziosi aiutano a farci riposare meglio.

Il fascino intramontabile del legno

Il legno, si sa, è un materiale dal fascino intramontabile, che dona un tocco magico a qualunque ambiente in cui si inserisce.

Le finestre in legno alluminio sono costituite da un telaio interno in legno e rivestimento esterno in alluminio, design che le rende molto resistenti conservando, allo stesso tempo, il romanticismo di un elemento totalmente naturale come il legno.

Il legno, infatti, è assolutamente unico per quanto riguarda il calore e il fascino che riesce a donare a qualunque ambiente. Si adatta perfettamente, poi, a qualunque stile abitativo, rustico o moderno, classico o contemporaneo.

Senza dimenticare le tante proprietà igroscopiche di questo materiale, in grado di regolare autonomamente il livello di umidità in una stanza, assorbendola o rilasciandola all’occorrenza.

Questo influisce molto sul benessere psico-fisico di chi vive la casa e, come qualunque elemento donatoci dalla natura, è in grado di farci stare bene e di aumentare l’armonia e l’equilibrio dei nostri spazi.

