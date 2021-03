La Nostra Libertà, sportello gratuito Fidesa Codacons per servizi ad imprese.

Si arricchisce l’offerta dell’associazione La Nostra Libertà a difesa dell’economia di Salerno.

L’ufficio FIDESA convenzionato Codacons della dott.ssa Stefania Serra apre un ulteriore sportello di consulenza dedicato ai servizi per gli imprenditori e per le imprese, relativi al credito, alla finanza agevolata, alla formazione, ai ristori governativi, agli sgravi, con l’ausilio di specialisti e consulenti qualificati e con la collaborazione del CAF del dott. Alessandro Candela e Rosalia Ercolano.

Il servizio è operativo fronte strada tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 In via Torrione 122, e si aggiunge a quello storico della sede de La Nostra Libertà in via Lucio Petrone 69, dove da 15 anni si effettuano tutti i martedì consulenze gratuite su anatocismo bancario e pratiche di finanziamento tra le quali “Resto al Sud”, con consulenti qualificati tra i quali il dott. Emilio Lucibello.

“Mentre altri discutono di politica polticante e si vedono solo in campagna elettorale, noi da quindici anni ci occupiamo dei problemi veri della gente di Salerno”, dichiara l’avvocato Antonio Cammarota, il quale sottolinea “come persone come Stefania Serra da sempre offrono servizi alle imprese e quindi conoscono molto bene il tessuto economico della città”.

“Ho accolto con entusiasmo l’invito di Cammarota”, dichiara Stefania Serra, “perché le persone non sanno a chi rivolgersi e c’è bisogno di un facilitatore nei rapporti con i cittadini, le imprese, le partite iva in generale, e soprattutto con la Pubblica Amministrazione”.

“Proprio per questo”, conclude Stefania Serra, “abbiamo un rapporto organico e convenzionato con il Codacons dell’avv. Matteo Marchetti, con il quale collaboriamo da tempo in ragione della difesa dei diritti del cittadino e del lavoro dei nostri giovani”.

Le richieste di consulenza possono essere richieste direttamente in sede, via mail all’indirizzo ilfiacilitatore.stefaniaserra@fidesa.info o telefonicamente al numero 089/2888863.