Guida servizi all’emergenza per persone in difficoltà, a cura di Sodalis CSV Salerno.

Una rapida guida per tutte quelle persone in stato necessità che hanno bisogno di un pasto caldo, un posto dove dormire, un luogo dove potersi lavare e ricevere un cambio di biancheria pulita in provincia di Salerno.

A realizzarla Sodalis CSV Salerno per rispondere alle diverse difficoltà quotidiane di chi vive un periodo di difficoltà e non solo.

Uno strumento di consultazione con cui si prova a rispondere alle diverse richieste di aiuto con informazioni chiare e veloci.

Nella pagina dedicata allaguida sono presenti oltre al documento in pdf, anche un formato sfogliabile facilmente consultabile sui telefonini e una mappa google con tutte le strutture geolocalizzate in modo da permettere di individuare l’organizzazione più vicina.

Le realtà censite sono presenti da Scafati a Sapri e offrono un servizio gratuito alle persone in difficoltà e senza fissa dimora.

La guida sarà aggiornata periodicamente con la segnalazione di nuovi enti oppure per la modifica degli orari o dell’erogazione dei servizi.

L’Ufficio Migrantes della Diocesi di Salerno – Campagna-Acerno ha collaborato per la traduzione in diverse lingue della guida (francese, inglese, spagnolo, ucraino, polacco ed arabo) per fornire supporto ai migranti presenti in provincia.

Sodalis CSV Salerno ringrazia tutte le realtà e i volontari che donano il proprio impegno gratuitamente nonostante le difficoltà del momento e che hanno supportato la redazione di questo documento.