Grigliate Urbane, speciale Pasqua con la pastiera di grano.

Il format “Grigliate Urbane” apre le porte alla Pasqua ed alla tradizione in occasione della terza puntata. Dopo quasi 10mila visualizzazioni ottenute durante i primi due appuntamenti i Sud Urban Grill, Massimo e Michela, ed Alfonso Maria Tartarone tornano in onda lunedì 29 marzo alle ore 21 sul canale youtube “Sud Urban Grill”. In un appartamento in pieno centro città a Salerno, utilizzando un particolare dispositivo progettato e realizzato proprio dai due griller amatoriali chiamato barbecue urbano, si sperimenta la preparazione e cottura della pastiera di grano.

Il dolce che non manca, soprattutto in questo periodo, nelle cucine e sulle tavole dei campani. In studio ed in cucina, a distanza e nel rispetto delle normative anti covid, ci saranno Alfonso Maria Tartarone, Massimo e Michela, soci dell’Associazione Italiana Cuochi Amatoriali e Professionisti (AICAP) e la voce narrante Nadia D’Amico. Alla grande famiglia di “Grigliate Urbane” prendono parte produttori alimentari, di spezie (BBQ King di Monticello Brianza) e vinicoli, birrifici artigianali (Birrificio I due Mastri – Birra Artiginale Suprema di Prato) e rivenditori di accessori per barbecue. Il format “Grigliate urbane” sarà disponibile anche su i canali social instagram e facebook, legati a i Sud Urban Grill ed Alfonso Maria Tartarone, sempre alle ore 21 ed a partire dal giorno successivo alla messa in onda.

Per informazioni e contatti

amtsudurbangrill@gmail.com