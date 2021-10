La Pro Loco Vietri sul Mare al TTG Incontri di Rimini.

L ’associazione Pro Loco Vietri sul Mare sarà presente al TTG Incontri, il principale marketplace del turismo b2b in Italia, che si svolgerà dall’13 al 15 ottobre presso Rimini Fiera, il centro fieristico del capoluogo romagnolo.



La manifestazione giunta quest’anno alla sua 58a edizione, oltre a rappresentare l’evento clou dell’anno per il settore, è un appuntamento importante per tutta l’industria dei viaggi nazionale e internazionale. Tutte le parti interessate si riuniranno per contrattare, fare networking, attivare nuovi business, confrontarsi e, soprattutto, trovare nuove idee.

Importante ,dopo la crisi mondiale del turismo dovuta al covid-19 ,la presenza all’ evento fieristico del vicepresidente della Pro Loco Vittorio Mendozzi con il supporto del Sindaco Giovanni de simone e del delegato al commercio Avv. Daniele Benincasa del Comune di Vietri Sul Mare si impegneranno a far conoscere il territorio vietrese e le sue risorse ai tour operator, alle agenzie di incoming internazionali ed ai blogger turistici.

In programma un appuntamento con l’agenzia nazionale Blue Vacanze per una partnership importante con il territorio di vietri sul Mare e della costiera amalfitana

Oltre 130 saranno le destinazioni rappresentate, mentre quattro saranno le aree tematiche: Global Village, The World, Europa e Italia. Quest’ultima area rappresenta la più grande piazza di contrattazione al mondo del prodotto turistico italiano e, per questa occasione, sarà caratterizzata a sua volta da tre macroaree: Food & Wine, Culture e Wellness.

Con più di mille buyer attesi da quasi tutto il mondo, l’evento costituirà una grande occasione culturale e commerciale, che darà sicuramente slancio e visibilità a tutti gli operatori turistici di Vietri sul Mare.