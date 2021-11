La Festa dell’Albero a Padula.

Domenica mattina, presso il convento di San Francesco, in collaborazione con l’Ordine dei Frati Minori di Padula e la cooperativa Nova Civitas, si è tenuta la Giornata Nazionale dell’Albero.

In occasione della ricorrenza sono stati donati degli alberelli benedetti ai nati del 2020 e, dopo la Santa messa, sono stati piantati alcuni alberi nel Viale della Certosa con l’aiuto del maresciallo Francesco Argento. La cooperativa Nova Civitas, invece, ha provveduto alla collocazione, accanto al tiglio posto davanti al convento di San Francesco, di un codice Qr Code per la lettura, tramite smartphone, delle informazioni relative alla pianta arborea.

L’iniziativa di ieri è stata anche l’occasione per discutere di ambiente e cambiamenti climatici. «Eventi come questi – ha detto la sindaca di Padula, Michela Cimino – hanno un valore estremamente importante, soprattutto in questo momento. Un momento decisivo per il clima e l’ambiente». Mai come come in questo momento, il legame tra cambiamenti climatici, ambiente e salute è più evidente. «Servono azioni decisive e immediate. Anche semplicemente preservare il patrimonio ambientale e piantare nuovi alberi», ha aggiunto Cimino.

Alla Giornata dell’Albero, coordinata dall’Amministrazione Comunale di Padula, hanno partecipato soprattutto famiglie e bambini. «Il modo migliore per salvaguardare l’ambiente – ha concluso la sindaca di Padula – è quello di favorire percorsi educativi e didattici rivolti ai bambini. Non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo il compito di custodire l’ambiente per poi affidarlo alle nuove generazioni».