Riprendono i laboratori per bambini di Ortoromi a Bellizzi.

OrtoRomi (con la sua sede campana a Bellizzi in provincia di Salerno) rinnova il progetto scuola, aprendo la partecipazione anche al biennio delle primarie, alle scuole dell’infanzia e ai genitori. Saranno proposti tanti laboratori a tema sana alimentazione e sostenibilità con alcuni nuovi riservati ai più piccoli. È previsto anche un contest libero, che premia la creatività delle scuole aderenti con materiale didattico.

Oltre1500 classi coinvolte tra scuole dell’infanzia e scuole primarie, due entusiasmanti nuovi laboratori che si aggiungono ai cinque già presenti, un’iniziativa speciale che offre la possibilità di ricevere un buono per l’acquisto di materiale didattico: quest’anno il progetto scuola lanciato da OrtoRomi, primaria realtà nel mercato ortofrutticolo italiano, ha tutti i numeri giusti per puntare a una partecipazione ancora più ampia. La rivoluzione didattica riparte dallo stabilimento di Bellizzi nel Salernitano.

«Dal 2019, il Progetto scuola è un’iniziativa fondamentale nell’agenda OrtoRomi – dichiara Martina Boromello, responsabile Marketing e Comunicazione OrtoRomi – In linea con i nostri valori, crediamo molto nell’importanza sociale di investire sull’educazione di bambini e ragazzi affinché accrescano le proprie conoscenze sulla corretta alimentazione e sul rispetto della natura, a partire dalla più tenera età e con il supporto imprescindibile dei genitori. Per questo abbiamo esteso la possibilità di partecipare, sempre gratuitamente, al primo biennio delle scuole primarie e alle scuole dell’infanzia e abbiamo pensato di coinvolgere le famiglie, con alcune semplici attività da fare a casa, per dare continuità e rafforzare nel tempo quanto “seminato” a scuola”».

Divertente ed ingaggiante, il progetto prevede 3 proposte didattiche: i laboratori digitali, le video pillole e le visite in presenza negli stabilimenti OrtoRomi.

I laboratori digitali e le video pillole sono accessibili, previa registrazione, da un’innovativa piattaforma di didattica on-line utilizzabile in classe dall’insegnante, da cui potranno essere scaricati anche utili materiali cartacei. I laboratori a tema Sostenibilità saranno 4: “Orto in classe (new)”, “Più insalata per tutti”, “Plastica, conoscerla e usarla meglio”, “Cooperare è meglio che litigare”. Mentre i laboratori sull’Educazione alimentare saranno 3: Frutta e verdura a colori (new), Lettura delle etichette, Alimentazione varia. Ad accompagnare i bambini in quest’esplorazione piacevole e formativa nel mondo del cibo e della natura, ci saranno le due mascotte, Tina e Dino, due bambini curiosi e appassionati.

Non appena possibile, le scuole potranno inoltre nuovamente prenotare le visite didattiche agli stabilimenti OrtoRomi.

«Durante questo periodo ci è mancata molto l’attività in presenza – continua Martina Boromello – perché accogliere i bambini nelle nostre aziende agricole e nei nostri stabilimenti è un’occasione preziosa per far vivere loro un’esperienza emozionante di apprendimento per conoscere da vicino le fasi della coltivazione nel rispetto della natura, nonché della raccolta, del lavaggio e del confezionamento delle insalate».

Il progetto prevede infine un’iniziativa speciale per le scuole aderenti, all’insegna della creatività: le classi che caricano sulla piattaforma uno slogan sulle attività svolte possono essere tra le tre estratte per ricevere un importante buono in materiale didattico. Inoltre, potranno caricare anche un disegno sempre sul tema trattato in classe: i tre disegni selezionati da OrtoRomi permetteranno alla scuola di aggiudicarsi un buono aggiuntivo.

Promuovere un’iniziativa di questo tipo è naturale per OrtoRomi che è da sempre in prima linea nella salvaguardia ambientale con azioni concrete che mirano a ridurre l’impatto sulla natura e a limitare gli sprechi di risorse, adottando pratiche agricole sostenibili e favorendo l’uso di packaging riciclabili. Una realtà che si impegna ogni giorno anche per il benessere psico-fisico dei consumatori a cui dedica un ricco assortimento di prodotti genuini, naturali e pratici, adatti ad un’alimentazione sana e varia.

Per ulteriori informazioni, consultare la piattaforma: www.ortoromiperlascuola.it