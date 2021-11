Antonella Valitutti è Euridice al teatro “La Mennola” sabato 27 e domenica 28.

“Capirà”, con l’attrice Antonella Valitutti in scena sabato 27, alle ore 21.00 e domenica 28, alle ore 19.00, presso il teatro La Mennola di Salerno. Ritorna dopo il successo di questa estate lo spettacolo che porta la firma registica di Antonello De Rosa, che non smette la collaborazione con il piccolo teatrino salernitano, nonostante i numerosissimi impegni.

“E’ un luogo familiare – dice – torno sempre con affetto da Flavio, qui i miei spettacoli vengono rodati. Da qui capisco se possono essere distribuiti sul territorio”. Il regista Antonello De Rosa permette al mito di Orfeo ed Euridice di rivivere in chiave moderna e l’interpretazione intensa della Valitutti, fa del monologo un’avvincente ricostruzione di ciò che è stato ma di ciò che è ancora.

Il testo è collocato nella luce fioca di una imprecisa casa di riposo, tra gente che cammina, sfiorandosi, urtandosi, con sguardo bieco e sospettoso. In questa atmosfera si svolge l’appassionato ed intenso legame d’amore tra Orfeo ed Euridice.

Il racconto della risalita, il racconto della passione, il racconto dell’amore.

Sarà lei, Antonella Valitutti a vestire i panni di Euridice e a raccontarci tutto quello che succede. Sarà lei ad evocare le ricorrenti fiammate di un erotismo travolgente. Euridice arde per il proprio uomo, la passione la ingabbia come una grande onda che a tratti la solleva ed in altri la sprofonda irrompendola sulla riva.

Euridice ha deciso: Non è Orfeo che si è girato per troppo amore, come hanno detto, ma Euridice che l’ha chiamato con voce sicura, ben sapendo che non avrebbe resistito.

Una regia che mette in evidenza la forza fisica, la forza linguistica, ma soprattutto la forza straordinaria del silenzio, la forza dell’amore in un’interpretazione attoriale di rilievo. Un fine settimana all’insegna del teatro della parola, quella parola che ridona forza al mito e all’immaginario culturale.