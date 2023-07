James Giles e Hong Xu in concerto giovedì 27 alla Chiesa di San Francesco a Maiori

Con alcuni prestigiosi esponenti della sua “faculty” pianistica si avvia alla conclusione il 26° Amalfi Coast Music & Arts Festival. Giovedì 27 luglio, nella chiesa di San Francesco, a Maiori, suonano due concertisti affermati sulla scena pianistica internazionale, oltre che rinomati professori, il cinese Hong Xu e lo statunitense James Giles (ore 21, ingresso libero). Per il penultimo recital del festival curato dal Center of Musical Studies di Washington saranno eseguite, tra le altre, opere di Schubert, Beethoven e Mozart.

Riconosciuto come uno dei migliori pianisti cinesi della sua generazione, lodato dal New York Times per la sua tecnica brillante, Hong Xu ha tenuto concerti sotto la guida di direttori del calibro di Hans Graf, Vladimir Ashkenzy, Mikhail Pletnev, solo per citarne alcuni, e con orchestre come la London Philharmonic Orchestra, la BBC Symphony Orchestra, la Russian National Orchestra, la Hong Kong Philharmonic Orchestra. Si è esibito in famose sale da concerto tra cui la Weill Recital Hall della Carnegie Hall di New York, il Terrace Theater del Kennedy Center di Washington, l’Opera di Pechino.

Musicista eclettico, James Giles si trova a suo agio sia nei repertori classici che in quelli dei nostri tempi, da solista o in ensemble. Di scena su importanti palcoscenici, dagli Usa all’Estremo Oriente, il pluripremiato pianista, elogiato dalla critica internazionale, ha suonato con organici come la New York’s Jupiter Symphony, la London Soloists Chamber Orchestra, la Kharkiv Philharmonic, l’Opera Orchestra di New York, ha collaborato, tra gli altri, con membri della Chicago Symphony, ma anche con celebri cantanti lirici come il soprano Aprile Millo e il tenore Anthony Dean Griffey.