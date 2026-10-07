Home Ultim'ora Israele, allerta massima per oggi 7 ottobre: “Rischio elevato di attacchi”

Israele, allerta massima per oggi 7 ottobre: “Rischio elevato di attacchi”

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Unicusano Salerno Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Unicusano Pagani Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko

(Adnkronos) – A tre anni dal massacro del 7 ottobre 2023, allerta in Israele per il timore di nuovi attacchi. Dal premier Benjamin Netanyahu al comandante delle forze di difesa (Idf), il messaggio è chiaro: chiunque dovesse provare a colpire riceverebbe una risposta durissima. Il Consiglio per la sicurezza nazionale israeliana si rivolge, poi, direttamente ai connazionali, che si trovano all’estero, chiedendo di evitare determinati Paesi per l’alto rischio attentati. L’invito è a evitare viaggi in Giordania, Qatar, Somaliland ed Egitto. 

Il comandante dell’Idf Yaniv Asor ha minacciato Hamas di “una risposta potente” se Hamas attaccherà civili o soldati israeliani. Parlando a una cerimonia per i tre anni delle stragi del 7 ottobre, il generale ha ammesso il “grande fallimento” dell’Idf a proteggere Israele. 

 

L’allerta arriva mentre cresce la preoccupazione per possibili iniziative di Hamas in coincidenza con il terzo anniversario dell’attacco del 7 ottobre. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dai vertici della sicurezza israeliana, il movimento palestinese potrebbe tentare nuove operazioni in prossimità delle elezioni legislative del 27 ottobre. 

“Poiché Hamas è così debole, cercherà di sfidarci con quel che resta delle sue forze prima delle elezioni, nel tentativo di influenzarne l’esito”, ha dichiarato il premier Benjamin Netanyahu. Il capo del governo ha assicurato che Israele è pronto a sventare eventuali tentativi e a rispondere “con una forza schiacciante” in caso di attacco. 

Anche il ministro della Difesa Israel Katz ha citato informazioni di Intelligence secondo cui Hamas starebbe pianificando assalti contro le forze israeliane nella Striscia di Gaza proprio in occasione dell’anniversario del 7 ottobre. 

 

Nel corso di una riunione con i ministri israeliani, Katz ha affrontato, poi, anche il tema della Cisgiordania, affermando che alle Forze di difesa israeliane (Idf) è stato ordinato di prepararsi all’eventualità di uno scontro con l’Autorità nazionale palestinese. Secondo il ministro, lo scenario preso in considerazione prevede possibili attacchi da parte di elementi jihadisti contro coloni e soldati israeliani e l’eventuale coinvolgimento delle forze di sicurezza palestinesi e del movimento Tanzim. Katz ha sostenuto che, qualora le forze dell’Autorità palestinese dovessero rivolgere le armi contro soldati o coloni israeliani, Israele considererebbe il gesto come una dichiarazione di guerra. 

In quel caso, ha spiegato il ministro, scatterebbe un’offensiva militare già pianificata e approvata insieme al premier Netanyahu. L’operazione, definita “breve e incisiva”, prevederebbe l’impiego di forze terrestri e aeree, azioni contro i vertici dell’Autorità palestinese, la distruzione di arsenali e infrastrutture considerate terroristiche e interventi su larga scala nei centri urbani della Cisgiordania. 

Secondo Katz, il piano seguirebbe un modello simile a quello applicato da Israele nelle operazioni, condotte a Gaza e in Libano. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it