“INPS IN RETE PER L’INCLUSIONE: sottoscritto il protocollo con la Caritas Diocesana di Nocera inferiore-Sarno, il Comune di Nocera Inferiore e la Croce Rossa Italiana- Comitato di Sarno e Comitato di Agro O.D.V.”  

Oggi 26 novembre alle ore 11.30, presso l’Agenzia Complessa INPS di Nocera Inferiore, la Direzione regionale INPS Campania per il tramite del direttore provinciale Inps Salerno, dott.ssa Giovanna Baldi, la Caritas Diocesana di Nocera inferiore-Sarno rappresentata dal Direttore, don Vincenzo Di Nardi, il Comune di Nocera Inferiore, rappresentato dal sindaco Avv. Paolo De Maio e la Croce Rossa Italiana- Comitato di Sarno, rappresentata dal Presidente, dottor Giovanni Vietri e Comitato di Agro O.D.V., rappresentata dal Vicepresidente Antonio Bartiromo, hanno siglato il protocollo di collaborazione “INPS in rete per l’inclusione” che, come è noto, intende dar a voce a quei cittadini che, in stato di bisogno, pur avendo i requisiti per accedere alle prestazioni erogate dall’INPS, non si relazionano con le Istituzioni sia per scarsa conoscenza dei propri diritti sia per timore di essere rifiutati nelle loro richieste. “La stipula dell’accordo in data odierna” dichiara il direttore provinciale INPS Salerno Giovanna Baldi, “ è in continuità con la sottoscrizione dello scorso anno dell’Accordo Inps per tutti con l’Arcidiocesi di Salerno- Campagna e Acerno a testimonianza dell’impegno di vicinanza dell’INPS a tutti i territori.” L’ Agenzia complessa di Nocera Inferiore attiverà un percorso formativo rivolto a operatori e volontari, già impegnati nelle attività di carattere sociale di ascolto e accompagnamento delle persone in situazioni di difficoltà, per consentire che i centri di ascolto della Caritas e le associazioni di volontariato possano diventare le porte di accesso e di conoscenza per i soggetti in stato di bisogno delle misure assistenziali, previdenziali e di contrasto alla povertà. Durante l’incontro è stato dato ampio spazio al confronto e alle domande che hanno consentito di evidenziare il forte interesse di tutti i partecipanti per la concreta realizzazione del progetto.

