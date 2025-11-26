“Muyer” Storie di Donne. Lo spettacolo di solidarietà del “Rotary Club Salerno Picentia” dedicato ad Anna Borsa.

Può essere un passo di danza un passo di denuncia? A dimostrare che anche attraverso un passo di tango flamenco: il “golpe”, battuto con tutta la forza e l’energia travolgente delle danzatrici, sulle assi di legno del palco di un teatro, si può contribuire a denunciare una problematica che costituisce una grande ferita per la comunità e che va affrontata a tutti i livelli:” “C’è bisogno di una maggiore sensibilizzazione di tutti sulla tematica del femminicidio- ha spiegato il Presidente del “Rotary Club Salerno Picentia” il dottor Lucio Bojano, che ha voluto fortemente organizzare lo spettacolo di solidarietà “Muyer”- Storie di Donne”, tenutosi presso il teatro “San Paolo” di Pontecagnano, al quale hanno partecipato oltre duecento persone:” Nell’ambito delle manifestazioni del 25 novembre “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro donne ” ho pensato di organizzare questo spettacolo insieme a tutti i Club della famiglia rotariana; con i Club Rotary : “Salerno”, presieduto da Francesco Caggiano; “Salerno Duomo”, presieduto da Gaetano Cuoco; “Salerno Est” presieduto da Ermanno Lambiase; “Salerno Nord dei Due Principati”, presieduto da Vittorio Villari; “Paestum Centenario”, presieduto da Carrie Elise Rodella, rappresentata dalla Vicepresidente Marina Cipriani; con i Club Inner Wheel:” Salerno Carf”, presieduto da Marcella Anzolin, e “Salerno Est”, presieduto da Mirella Amato e con il “Distretto Rotary 2101”, presieduto dal Governatore Angelo Di Rienzo, e con il Distretto 210” dell’Inner Wheel presieduto da Trofimena Forte”. Oltre venti le danzatrici e i danzatori della Compagnia “Spanish Harlem Scuola di Ballo”, diretta dai Maestri Monica Manzo, Mario Desiderio e Salvatore Inghilleri, e del laboratorio teatrale curato da Monica Manzo: “Attraverso questo spettacolo di Flamenco Fusion, che fonde la musica e la danza flamenco tradizionali con altri stili musicali, raccontiamo, con la forza del flamenco, la storia di cinque donne che rappresentano il coraggio e la forza delle donne: la famosa pittrice Artemisia Gentileschi, violentata da Agostino Tassi, amico del padre e suo Maestro ; Carmen, la protagonista femminile dell’opera di Bizet che narra dell’infelice amore della sensuale e libera zingara con il brigadiere Don José; la rivoluzionaria pittrice messicana Frida Kahlo, segnata da un grave incidente; Evita Perón che ha lottato per la libertà e per i diritti delle donne, ottenendo il diritto di voto per le argentine; Liliana Castagnola, una soubrette morta suicida nel 1930 per amore dell’attore Totò (Antonio de Curtis) – ha spiegato Monica Manzo che ha curato le coreografie e i costumi dello spettacolo:” La regia è di Salvatore Inghilleri, mentre i testi sono stati curati da Mario Desiderio. La cantante Annarita Rosariglio è stata accompagnata alla chitarra dal Maestro Pasquale Ruocco”. Il ricavato della serata sarà donato all’Associazione “Differenza Donna” che gestisce il “Centro Antiviolenza Anna Borsa” di Pontecagnano intitolato alla trentenne uccisa dal suo ex fidanzato a marzo del 2022, come ha spiegato la responsabile del Centro, la dottoressa Erminia Maiorino:” Con il ricavato della serata potremmo offrire a più di dieci donne ospiti del “Centro Antiviolenza Anna Borsa”, in fuoriuscita dalla violenza, un percorso di orientamento al lavoro e di reinserimento lavorativo. Spesso queste donne non hanno un’indipendenza economica e creare una rete sul territorio, in sinergia con il Rotary, è molto importante per inserire queste donne nel mondo del lavoro. Il “Centro Antiviolenza Anna Borsa”, fondato nel settembre del 2022 per volere dell’Amministrazione Comunale, fino ad oggi ha accolto più di trecento donne vittime di violenza che abbiamo accompagnato nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza”. Il Governatore del “Distretto Rotary2101”, l’architetto Angelo Di Rienzo, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:” Il Rotary ha il ruolo di collegare i vari ambiti della società: le parti sane della società, per cercare di dare delle risposte. La commissione distrettuale che si occupa della violenza di genere ha istituito dei centri di ascolto che coinvolgono oratori, centri sportivi, e varie istituzioni. La risposta alla violenza sulle donne non parte dalla repressione, ma dalla capacità di fare rete nella società, per dare esempi positivi e virtuosi. È importante fare prevenzione con l’ascolto, il dialogo, l’accoglienza”. Il Sindaco del Comune di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara, ha lodato l’iniziativa:” Ha una forte valenza di sensibilizzazione. Bisognerebbe proporla anche nelle scuole, nelle parrocchie, tra le varie associazioni del territorio, all’interno del Terzo Settore, tra le Forze Armate”. Il Sindaco Lanzara ha anche annunciato la creazione di un nuovo Centro Antiviolenza:” All’interno dell’ex discoteca “Camino Real”, bene confiscato alla camorra. Una struttura che oltre ad accogliere le donne vittime di violenza provvederà alla loro formazione per renderle indipendenti dal punto di vista lavorativo”. L’Assessore alle Politiche Sociali, Gerarda Sica, ha ricordato i momenti che hanno portato all’istituzione di un Centro Antiviolenza nel Comune di Pontecagnano:” È stata una grande conquista per noi e per il nostro territorio. Abbiamo lavorato molto per consentire a più donne di essere accolte e ricevere aiuto. L’Amministrazione Lanzara ha investito molto in questo servizio per dare una mano a chi la richiede”. Le socie dei due Club Inner Wheel salernitani hanno aderito alla campagna “Orange the World” come ha spiegato la Presidente del “Club Inner Wheel Salerno Carf” Marcella Anzolin:” È una campagna internazionale che coinvolge tutti i Club Inner Wheel del mondo ed ha l’obiettivo di proporre varie iniziative ed eventi di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. Il colore arancione, che è il colore della speranza e di un futuro più luminoso, senza violenza, sarà il filo conduttore di queste iniziative che prevedono anche l’illuminazione di palazzi storici e monumenti con il colore arancione. Questa sera stiamo offrendo un fiore arancione a tutti i presenti. Ci hanno insegnato che le donne non si toccano neanche con un fiore e noi vorremmo ricordarlo soprattutto alle nuove generazioni”. Tra i presenti il Past Governor Marcello Fasano, il Presidente di Confindustria Salerno, Antonello Sada, socio rotariano e Past President del “Rotary Picentia”; la dottoressa Michela Masucci responsabile del Centro Antiviolenza “Leucosia” di Salerno; Don Antonio Pisani, Parroco della Chiesa SS Immacolata di Pontecagnano Faiano che ha messo a disposizione dell’iniziativa rotariana il “Teatro San Paolo”.

Aniello Palumbo

