Luci (spente) d’Artista, Cammarota: valutare azione risarcimento

“La città di Salerno subisce un grave danno d’immagine per la falsa partenza di Luci d’Artista con i turisti che ….brancolano nel buio, ed è necessario valutare ipotesi risarcitoria”.

Lo afferma il Presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota, che ha proceduto all’audizione urgente del dirigente di settore ing. Mastrandrea e dell’assessore Alessandro Ferrara, perché riferissero dei guasti e dei tempi di soluzione.

“L’ing. Mastrandrea ha ampiamente rappresentato i fatti”, continua Cammarota, “ed in particolare ha riferito che le centraline son risultate difettose e la Sim Luce Spa, ditta aggiudicatrice, sta provvedendo a sostituirle, per cui si auspica l’ottimizzazione per questo fine settimana o al massimo per l’Immacolata, e all’appaltatore è stata comminata penale di 500 euro al giorno come da capitolato”.

“All’esito dell’audizione”, conclude Cammarota, “è stato richiesto sia all’assessore Ferrara che al dirigente di fornire copia del capitolato e di riservare azioni risarcitorie, al netto della minima penale applicata, atteso il grave danno di immagine della città, in particolare in caso di mancata ottimizzazione nei prossimi giorni”

