Incendio nei sotterranei del Ruggi, tre intossicati e 60 pazienti evacuati.

Paura nella notte a Salerno a causa di un incendio divampato intorno alle 4 di venerdì mattina nell’ospedale “Ruggi”.

Il rogo si è sviluppato in un cavedio tecnico adiacente ad un tunnel di servizio.

I fumi hanno raggiunto il piano superiore, penetrando nell’area di Osservazione breve intensiva del pronto soccorso. Una sessantina i pazienti evacuati e trasferiti in un altro locale. Due persone – un vigilantes e un membro del servizio antincendio – sono rimasti intossicati durante le operazioni di spegnimento. Entrambi sono stati sottoposti ad ossigenoterapia in camera iperbarica ma non sono in gravi condizioni.

L’incendio, con l’ausilio degli estintori, è stato domato in breve tempo, anche grazie all’intervento delle squadre dei vigili del fuoco. Nel giro di tre ore tutto è tornato alla normalità ed è stato ripristinato il pronto soccorso.

La Direzione Strategica del “Ruggi” ha comunque attivato una commissione interna per la verifica dell’accaduto. (ANSA).